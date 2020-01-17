Мишустин назначил замглавы Федеральной налоговой службы (ФНС).

Бывший руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин, ставший накануне премьер-министром, назначил нового главу ФНС. Должность досталась Даниилу Егорову, сообщают РИА Новости.

«Назначить Егорова Даниила Вячеславовича руководителем Федеральной налоговой службы, освободив его от занимаемой должности», — говорится на официальном сайте правительства РФ.

Назначение Егорова стало первым официальным распоряжением нового премьер-министра о кадровых назначениях.

До этого Егоров занимал должность заместителя главы ФНС.

Даниилу Егорову, по данным СМИ, 44 года. Он дипломированный юрист, окончивший Российский университет дружбы народов (РУДН). Карьеру в налоговом ведомстве чиновник начал в 2009 году в московском управлении ФНС. Год Егоров иецхэзжн занимал должность заместителя начальника отдела контрольной работы, после чего перешел на работу в центральный аппарат службы. В 2011 году он стал заместителем главы ФНС. В его обязанности входил контроль за внедрением цифровых систем в работу ведомства и разработка нового налогового режима для самозанятых. Даниил Егоров женат, у него есть ребенок.