Замглавы алтайского Минтранса может уйти повышение другой регион

Союз строителей Воронежской области одобрил назначение нынешнего заместителя министра транспорта Алтайского края Сергея Потапова на должность руководителя областного департамента строительной политики. Как сообщает «Коммерсантъ», ранее Потапов уже встречался с губернатором региона Александром Гусевым, что может свидетельствовать о серьезности его намерений перебраться в Воронежскую область.

О том, что кандидатура Потапова была одобрена, сообщили сразу несколько членов Союза, участвовавших в заседании, на котором рассматривался этот вопрос. Окончательное решение о его назначении может быть принято после обращения профильного союза к главе региона. Как говорят высокопоставленные чиновники, глава региона пока еще не принял однозначного решения относительно Потапова, но мнение строительного сообщества, безусловно, играет для него важную роль. Правда, официальных комментариев по этому вопросу от областного правительства пока не поступало.

Должность руководителя областного департамента строительной политики стала вакантна в конце 2019 года, после того, как ее покинул Олег Гречишников, фигурирующий в уголовном деле о превышении должностных полномочий. В начале декабря он также дал признательные показания по уголовному делу, возбужденному региональным управлением СКР в отношении главы управления строительной политики мэрии Воронежа Владимира Пешкова.

Отметим, что Сергей Потапов – уроженец Воронежской области. Там он получил высшее образование, по специальности «автомобильные дороги», а в 2007 году там же защитил степень кандидата технических. Его руководитель – министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев, заметим, также был связан с Воронежской областью: он руководил департаментом транспорта и автомобильных дорог региона. В свете этих фактов назначение Потапова видится весьма вероятно перспективой.