В Антарктиде обнаружили древнюю стену и два огромных здания

Автор данного открытия уверен в том, что ему удалось обнаружить очень древнюю стену, длина которой достигает нескольких миль. Также на карте присутствует два огромных здания, которые чем-то напоминают зиккураты – культовые сооружения, которые были популярными когда-то в Вавилоне.

В видео, которое предоставил MrMBB333, можно увидеть крепостную стену изогнутой формы и два здания, напоминающих пирамиды. Они частично скрыты толстым слоем снега и льда. Пользователь считает, что это лишь небольшая часть той огромной структуры, которая может находиться подо льдом Антарктиды.

Данная находка еще раз доказывает то, что когда-то в Антарктиде существовала древняя цивилизация, упоминаний о которой, к сожалению, в истории не сохранилось.