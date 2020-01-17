В Бразилии курица снесла яйцо с цифрами и символами

Фермер Раймундо Алюсено, который проживает в Бразилии, прославился в местной прессе. Курица, которая ему принадлежит, снесла странное яйцо. На его скорлупе четко просматриваются непонятные символы и цифры, сообщает портал Новости Планеты.

Произошедшее очень сильно удивило фермера. О яйце сразу же узнали соседи Раймундо, а вскоре на ферму прибыли журналисты, чтобы увидеть невероятную курицу и ее яйцо. Фермер говорит о том, что за свою жизнь он увидел много чего странного, но все это имело вполне нормальное объяснение. А в данной ситуации – это настоящая мистика.

Никто не может понять, что же на самом деле означают данные цифры и символы. Некоторые считают, что это может оказаться вполне случайный сбой в расцветке скорлупы.

Фото и видео мистического яйца быстро попали в Интернет. Никто из пользователей не верит в то, что это обычная случайность. Некоторые пользователи считают, что подобное сделали инопланетяне или же какие-то жители параллельных миров. Верующие люди уверяют, что на яйце написана дата Апокалипсиса и это весточка, которую Бог передал человечеству. Также есть и скептики, которые списывают все это на обычную случайность и не более.