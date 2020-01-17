Посол России прокомментировал заявление МИД Польши о переписывании РФ истории

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Посол России в Польше Сергей Андреев высказался насчет заявления заместителя главы МИД Польши Павла Яблоньского о публикации Минобороны России архивных документов к 75-летию освобождения Варшавы от немецко-фашистских захватчиков, в котором тот назвал их «переписыванием истории».

Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Варшава занимает подобную позицию при любых заявлениях России, связанных со Второй мировой войной.

«Проблема заключается в том, что в угоду нынешней политической конъюнктуре в рамках так называемой исторической политики факты истории трактуются, подпираются так, чтобы доказывать определённые исторические постулаты, которые, собственно, с историей зачастую не имеют никакой связи», — сказал Андреев.

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