Мишустин назначил главу ФНС

В новом платье Мерьем Узерли посетила церемонию вручения премии «Человек года». Новый стиль звезды назван «трендом сезона-2020».Известно, что актриса неважно себя чувствовала, однако все-равно прилетела в Стамбул из Берлина на вручение награды.«Несмотря на то, что я болею, узнав о мероприятии, я решила полететь», - сказала Мерьем.На звезду «Великолепного века» обращали немало внимания. Многих восхитило ее красивое платье. Наряд совмещает в себе скромность и сексуальность. Платье выполнено в романтичном стиле в пастельных тонах.До этого у Узерли были трудности в выборе гардероба, однако актриса в конечном итоге отыскала свой стиль. Напомним, карьеру актрисы Мерьем начала еще в возрасте 5 лет. Девочка впервые выступила на сцене детского театра. Звездный час настал для нее в сериале «Великолепний век». В Турции Мерьем назвали эталоном женственности, а ее ролью восхищается весь мир.