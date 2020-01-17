Мишустин назначил главу ФНС

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Мишустин назначил главу ФНС
Мишустин назначил главу ФНС

Даниил Егоров

Антон Новодережкин/ТАСС

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил своего заместителя в ФНС Даниила Егорова главой налоговой службы, сообщается на сайте правительства.

Данное распоряжение стало первым опубликованным документом о кадровых назначениях, подписанным новым премьером.

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Мишустина на пост главы правительства 16 января.

15 января был подписан указ об отставке правительства во главе с Медведевым.

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Мишустин назначил главу ФНС