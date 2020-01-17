Мишустин назначил главу ФНС

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Даниил Егоров
Антон Новодережкин/ТАСС
Премьер-министр Михаил Мишустин назначил своего заместителя в ФНС Даниила Егорова главой налоговой службы, сообщается на сайте правительства.
Данное распоряжение стало первым опубликованным документом о кадровых назначениях, подписанным новым премьером.
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Мишустина на пост главы правительства 16 января.
15 января был подписан указ об отставке правительства во главе с Медведевым.
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