Хафтар принял приглашение Путина посетить РФ для диалога по Ливии

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Reuters

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар направил президенту России Владимиру Путину письмо с благодарностью за усилия России по стабилизации ситуации в Ливии. Полный текст письма опубликован на сайте президента.

В письме Хафтар заявил о готовности повторно посетить Россию для продолжения начатого диалога по урегулированию конфликта в Ливии.

13 января в Москве состоялись переговоры между главами Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифой Хафтаром и Правительства национального согласия (ПНС) Файезом Сарраджом. Присутствовали также члены МИД России и Турции.

Переговоры завершились без подписания мирного соглашения.

В Ливии в настоящее время происходят вооруженные столкновения между сторонниками разных лидеров. Страной руководит правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Файезом Сараджем, «восточное правительство» во главе с Абдаллой Абдуррахаман ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.

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