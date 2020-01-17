Хафтар принял приглашение Путина посетить РФ для диалога по Ливии

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Хафтар принял приглашение Путина посетить РФ для диалога по Ливии
Хафтар принял приглашение Путина посетить РФ для диалога по Ливии

Reuters

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар направил президенту России Владимиру Путину письмо с благодарностью за усилия России по стабилизации ситуации в Ливии. Полный текст письма опубликован на сайте президента.

В письме Хафтар заявил о готовности повторно посетить Россию для продолжения начатого диалога по урегулированию конфликта в Ливии.

13 января в Москве состоялись переговоры между главами Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифой Хафтаром и Правительства национального согласия (ПНС) Файезом Сарраджом. Присутствовали также члены МИД России и Турции.

Переговоры завершились без подписания мирного соглашения.

В Ливии в настоящее время происходят вооруженные столкновения между сторонниками разных лидеров. Страной руководит правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Файезом Сараджем, «восточное правительство» во главе с Абдаллой Абдуррахаман ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.

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