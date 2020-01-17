Политолог: Рейтинг блока «Мой шаг» и лично Пашиняна может постепенно падать — NovostiNK — Новости Армении



17 января 2020, 16:57 — NovostiNK Обсуждать сценарий смены власти в Армении могут только очень наивные люди. Никаких перспектив для подобного сценария нет, исключая обсуждаемый реваншистами сценарий. Подобное мнение выразил NovostiNK политолог Андриас Гукасян.

“Суть данной технологии в надежде на формирование народного гнева в отношении Никола Пашиняна после того как через некоторое время граждане увидят отсутствие в своей жизни изменений. И это на фоне роста благосостояния лично Пашиняна и его ближайшего окружения. Данная технология вдохновляется примером Левона Тер-Петросяна, вокруг которого в 2008 году сплотилось армянское общество”, — считает он.

Согласно Гукасяну, реваншисты полагают, что при желании Роберт Кочарян со временем сможет собрать вокруг себя столько же недовольных сколько в свое время смог собрать другой отставной президент — Тер-Петросян. И, соответственно, преподнести Пашиняну реванш. Тем не менее, Роберт Кочарян, по оценкам политолога, — отнюдь не Левон Тер-Петросян со всеми вытекающими последствиями.

Тем не менее, ссылаясь на данные Международного республиканского института США, Гукасян отмечает постепенное падение рейтинга правящего блока “Мой шаг” и даже лично премьера Пашиняна. Причем, последнее политолог обуславливает семьей премьер-министра: скандалом вокруг автомобиля его дочери Мариам, сборами денег фондом Анны Акопян для лечения детей и т.д.

“Решение проблемы требует прозрачности в деятельности того же фонда “Мой шаг”. Людям необходимо продемонстрировать на что и когда были потрачены средства, чтобы у людей не сложилось впечатления о том что фонд – лишь средство для приобретения брендовой одежды. Это единственно верный подход”, — подытожил политолог.

Давид Степанян

Источник: NovostiNK