Назвали комплектации кроссовера Skoda Karoq в России

Новый компактный кроссовер Skoda Karoq, чье производство началось в Нижнем Новгороде еще в декабре, предложат в России в трех комплектациях с двумя двигателями. Старт продаж новинки намечен на первое полугодие 2020 года.

Напомним, российская премьера Skoda Karoq состоялась 11 декабря 2019 года на специальном мероприятии в Санкт-Петербурге.

Преемник Skoda Yeti выйдет на российский рынок с двумя бензиновыми двигателями на выбор – 1,6-литровым 110-сильным «атмосферником» с передним приводом и 1,4-литровым турбомотором на 150 л.с. с передним или опциональным полным приводом. Трансмиссии – шестиступенчатая «механика», новый восьмиступенчатый «автомат» Aisin и семискоростной «робот» DSG.



Skoda Karoq. Фото Skoda



Skoda Karoq. Фото Skoda



Skoda Karoq. Фото Skoda



Skoda Karoq. Фото Skoda

Кроссовер будет представлен в трех комплектациях: Active, Ambition и Style. Все — с пакетом «для плохих дорог», включающим дополнительную защиту моторного отсека и проводки от грязи и реагентов, а также пластиковые накладки, прикрывающие тормозные шланги и другие элементы конструкции автомобиля.

Ожидается, что в начальное оснащение автомобиля войдут 16-дюймовые легкосплавные диски, подогрев передних сидений, противотуманные фары и светодиодные задние фонари с анимированной функцией «вежливой подсветки», электрический стояночный тормоз, рейлинги на крыше, защита картера, система курсовой устойчивости, задний парктроник, ассистент подъема в гору и круиз-контроль с ограничителем скорости.



Интерьер Skoda Karoq. Фото Skoda



Интерьер Skoda Karoq. Фото Skoda



Интерьер Skoda Karoq. Фото Skoda



Интерьер Skoda Karoq. Фото Skoda

В «топе» Karoq, скорее всего, получит 17-дюймовые колеса (18- или 19-дюймовые будут доступны за доплату), полностью светодиодную оптику с функцией освещения поворотов, бесключевой доступ, передний и задний парктроники, комбинированную отделку салона с искусственной замшей, подогрев руля, складывающиеся боковые зеркала с автозатемнением и серебристые рейлинги на крыше.

Первой в продажу поступит версия в «средней» комплектации Ambition с турбированным мотором (1.4 TSI 150 л.с.), новым восьмиступенчатым «автоматом» и передним приводом. Такие машины будут стоить 1 515 000 рублей.

Более доступный Skoda Karoq в базовой комплектации Active и более дорогой в топовой версии Style появятся в продаже во второй половине 2020 года. Цены на них пока держатся в секрете.