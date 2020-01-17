Названы пять систем, которые снижают ресурс двигателя автомобиля

Разрабатывая новые современные двигатели, производители стремятся сделать их как можно мощнее, экономичнее и экологичнее, а вот надежность, к сожалению, все чаще уходит на второй план. Чтобы помочь тем, кто только выбирает себе автомобиль, эксперты назвали пять систем, которые неизбежно снижают ресурс мотора.

Первое – это снижение объема камер сгорания. Модная нынче процедура, также известная как «даунсайзинг», сокращает вредные выбросы, однако заявленная мощность в таком случае достигается только увеличением степени сжатия, повышающей давление сгорания за счет увеличения скорости сгорания смеси. Степень сжатия, в свою очередь, ограничена качеством топлива и материалами, из которых сделаны механизмы поршневой группы. С этой точки зрения лучшими для легковых автомобилей признаны 1,6-литровые четырехцилиндровые двигатели.

Второй момент – поршни с короткой юбкой. Опытным путем выяснилось, что сокращение юбки поршня вместе с уменьшением плеча шатуна увеличивает нагрузку на стенки цилиндров, а сам поршень (в частности, на высоких оборотах), таким образом, начинает пробивать масляную пленку, соприкасаясь с металлом цилиндров. Это тоже снижает ресурс поршневой группы.

Малообъемные моторы с турбонаддувом, как говорят эксперты aif.ru, тоже долго не живут. Из-за наддува, повышающего температуру в центростремительной турбине аж до 1000 градусов, такие двигатели изнашиваются сильнее других и, как следствие, «доезжают» до серьезного ремонта уже на пробеге в 100 тысяч километров.

Отсутствие хотя бы пятиминутного прогрева двигателя при минусовых температурах тоже снижает его срок службы, уверены специалисты. Жесткие экологические нормы и уверенность в новейших системах впрыска заставляют автопроизводителей пренебрегать рекомендациями о прогреве, а доверяющие им автовладельцы нередко сталкиваются с отказом всей шатунно-поршневой группы.

Замыкает пятерку моторных «вредителей» система «старт-стоп». Немцы придумали ее для того, чтобы она автоматически отключала двигатель (во время остановок) и сокращала вредные выбросы, но не учли того, что он рассчитан на ограниченное число пусков. Без системы «старт-стоп» мотор запустится за свою жизнь примерно 100 тысяч раз, а с ней – около 10 миллионов. Очевидно, что во втором случае он выйдет из строя раньше.