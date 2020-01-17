Эксперты рассказали, как разгрузить крупные города от автомобилей

Проблема дефицита парковочных мест в центральных районах крупных городов России становится все острее. Одно из возможных решений – сделать въезд в центр платным – осенью предложили в Санкт-Петербурге.

Подробности этой инициативы изложены в проекте комплексной схемы организации дорожного движения, опубликованном на сайте правительства Петербурга. Как пишет 110km.ru, она предполагает, в том числе, ограничение проезда личного транспорта в центр Северной столицы с целью улучшения условий движения общественного транспорта, снижения загруженности и повышения безопасности дорог.



Московский трафик. Фото Bezik

Нечто похожее ранее предлагалось и на федеральном уровне. Речь шла о создании зон платного проезда, которые, по мнению законодателей, могли бы снизить трафик, сделав города более привлекательными для туристов и комфортными для пешеходов. Региональным властям, при этом, предлагалось самостоятельно выбирать участки для платного проезда, а также определять, в какой день или время суток и с каких категорий транспорта взимать плату.

До дела, правда, не дошло – все закончилось на этапе обсуждений. Препятствием стали слаборазвитая велоинфраструктура, недостаток перехватывающих и внеуличных парковок и другие факторы.

Исправить ситуацию с загруженностью центральных улиц мегаполисов, по мнению экспертов, можно только комплексным подходом, учитывающим интересы и общественного транспорта, и личного. Общественного должно быть больше – он должен быть комфортным и доступным каждому. То же самое касается каршеринга и велоинфраструктуры, активное развитие которых пока идет только в Москве.