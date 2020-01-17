Миллиардер из Силиконовой долины инвестировал 25 млн долларов в турецкую компанию по доставке товаров

Сэр Майкл Мориц, американский инвестор, президент одного из крупнейших фондов венчурного капитала в мире, инвестировал 25 млн долларов в Getir, турецкий интернет-магазин, предлагающий более 1 тыс. товаров повседневного спроса, а также занимающийся доставкой горячего питания.

Getir получил дополнительные инвестиции в размере 13 млн долларов из Турции и Бразилии после инвестиций от благотворительного фонда Морица, уроженца Уэльса, и его жены Харриет Хейман, Crankstart.

«Меня воодушевил смелый подход Getir к сложностям, связанным с доставкой товаров и продуктов питания, в частности продажа рахат-лукума, приготовленного по новым рецептам и из неожиданных ингредиентов», — написал Мориц в заявлении о своих инвестициях в один из самых успешных стартапов Турции, который был основан в 2015 году.

Как сообщает Financial Times, Getir, что в переводе с турецкого означает «принести», позволяет пользователям заказывать любые продукты от мороженого до зарядных устройств на iPhone, с минимальной надбавкой к ценам в супермаркете.

Компания, которая первоначально базировалась в Стамбуле, а недавно начала работать в турецких провинциях Анкара, Измир, Бурса и Коджаэли, удвоила количество заказов во второй половине 2019 года до почти 1,5 млн поставок в прошлом месяце, сообщает газета.

Руководители компании планируют расширить свою деятельность и выйти на международные рынки, открыв филиалы в Лондоне в середине 2020 года, а затем в Сан-Паулу, Париже и Мехико.