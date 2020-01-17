СМИ: Собчак отдыхает на Мальдивах на вилле за 1,5 млн рублей в сутки (ФОТО, ВИДЕО)

Журналисты посчитали, сколько телеведущая заплатила за райский отдых.

Телеведущая Ксения Собчак в эти дни находится вместе со своим мужем режиссером Константином Богомоловым на роскошной вилле пятизвездочного курорта Soneva.

В ее временном распоряжении оказались большой бассейн, водная горка, открытый джакузи, сауна, тренажерный зал и даже собственный винный погреб. Стоимость всего этого удовольствия, по словам журналистов, составляет от 1,5 до 1,7 миллиона рублей в сутки.

Собчак не стесняется делиться эмоциями на своей странице иецхэзжн в Instagram. В частности, она показывает обстановку на вилле и то, как они с Богомоловым наслаждаются солнцем лежа в шезлонгах.

По словам телеведущей, в такой обстановке очень приятно обсуждать тему отставки правительства страны.

При этом телеведущая отметила, что скучала по этому курорту. Судя по всему, она отдыхает здесь не первый раз.

Примечательно, что до того, как отправиться на Мальдивы, Собчак побывала на горнолыжном курорте в элитном Куршевеле, где она также жила совсем не в комнате отеля эконом-класса.

Ранее TopNews писал о том, что Ксения Собчак подцепила редкую болезнь на отдыхе.