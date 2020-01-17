Торжество состоится на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии.

Российские СМИ узнали о скорой свадьбе бывшей жены российского олигарха Романа Абрамовича Дарьи Жуковой и греческого миллиардера Ставроса Ниархоса III.

Известно, что в минувшем октябре пара расписалась во французской мэрии, а вот теперь 38-летняя Дарья и ее 34-летний возлюбленный, состояние которого оценивается в 2,5 миллиарда долларов, решили закатить грандиозную вечеринку.

Торжество пройдет на швейцарский горнолыжный курорт Санкт-Мориц, куда, по сведениям Daily Mail, уже начали съезжаться приглашенные на праздник знаменитости. В их числе представители иецхэзжн британской королевской семьи и звезды Голливуда, например, Гвинет Пэлтроу и Лив Тайлер, а также известные спортсмены, супермодели и дизайнеры.

По слухам, на мероприятие может приехать и дочь президента США Иванка Трамп с мужем.

По информации западных СМИ, тожрество намечено на 18 января. Его стоимость превышает 6 миллионов долларов. Оно пройдет в пятизвездочном отеле Kulm St. Moritz, который принадлежит семье Ставроса Ниархоса III.