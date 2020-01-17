А мы разве не в аэротрубе?: номер Уральских пельменей про похмельное утро 1 января взорвал Сеть (ВИДЕО)

Артисты показали номер про типичного семьянина, проснувшегося утром 1 января от жажды деятельности детей.

"Уральские пельмени" разместили в Сети постановку из своего концерта "Елка, дети, два стола". Сценка получила понятное название "Утро 1 января", и речь в ней, как не сложно догадаться, идет о пробуждении главы семейства после празднования нового года.

Постановка начинается с лежащего на диване Вячеслава Мясникова, который мучается от абстинентного синдрома и ищет минералку.

"Нужна минералка или голова новая. Ни минералки, ни головы новой. Буду в скорую иецхэзжн звонить. Пусть они разбираются со мной", — говорит он.

После этого на Мясникова налетают два мальчика с криками "Папа! Папа!"

"Кто вы?" — спрашивает Мясников.

"Мы твои дети — Костя и Максим", — отвечают мальчики.

"Я согласен быть вашим папой, только не орите", — возмущается "глава семейства".

При этом дети требуют, чтобы папа пошел с ними кататься на картинге, летать в аэротрубе, посетить батутный центр и многие другие физические активности.

"А мы разве еще не в аэротрубе??", — удивляется страдающий от похмелья отец.

Отвечая на вопрос, куда делась мама, дети заявляют, что она "в больнице".

"Как в больнице?" — перепугался Мясников.

"Она там работает. И еще она сказала, что если тебя не привезли, значит ты сам с нами сходишь", — заявил один из мальчуганов.

В ходе переговоров Мясников максимально старается остаться дома, но на детей его доводы не действуют. Они вспоминают события минувшей ночи, рассказывая, в том числе, как папа учил их писать имена на снегу на земле стоя при этом на своем балконе дома.

"Дети, не надо, я устал", — отвечает им Мясников.

"А чего ты устал? Ты же сам вчера кричал: "Смотрите, как надо отдыхать!"" — парирует один из мальчиков.

Одним из ярких моментов номера стало появление на сцене соседа "Саши", который пытается скрыться в квартире Мясникова от своих детей, жаждущих показаться с ним на лошадях и поучаствовать в лыжном забеге.

В итоге детям удается поднять Мясникова с дивана шантажом о том, что они расскажут маме о написании имен на снегу с балкона.

Подписчики бурно отреагировали на номер юмористов.

"Уральские пельмени как всегда топ!", "Это дети Мясникова,прикольные ребята", "Отличный номер, как всегда все на высшем уровне, за что вас и любим, творческих успехов вам и вашим детям", "Примерно так первое января и началось", "Мальчишки ангелочки))в зале и супруга Вячеслава мама ребятишек на 7.52)) СЛАВное семейство!!!", "Классный номер!!!", "Уральские пельмени угарны!!!XD а дети вообще топ были!!" — пишут юзеры.

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