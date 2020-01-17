А мы разве не в аэротрубе?: номер Уральских пельменей про похмельное утро 1 января взорвал Сеть (ВИДЕО)

Артисты показали номер про типичного семьянина, проснувшегося утром 1 января от жажды деятельности детей.
"Уральские пельмени" разместили в Сети постановку из своего концерта "Елка, дети, два стола". Сценка получила понятное название "Утро 1 января", и речь в ней, как не сложно догадаться, идет о пробуждении главы семейства после празднования нового года.
Постановка начинается с лежащего на диване Вячеслава Мясникова, который мучается от абстинентного синдрома и ищет минералку.
"Нужна минералка или голова новая. Ни минералки, ни головы новой. Буду в скорую иецхэзжн звонить. Пусть они разбираются со мной", — говорит он.
После этого на Мясникова налетают два мальчика с криками "Папа! Папа!"
"Кто вы?" — спрашивает Мясников.
"Мы твои дети — Костя и Максим", — отвечают мальчики.
"Я согласен быть вашим папой, только не орите", — возмущается "глава семейства".
При этом дети требуют, чтобы папа пошел с ними кататься на картинге, летать в аэротрубе, посетить батутный центр и многие другие физические активности.
"А мы разве еще не в аэротрубе??", — удивляется страдающий от похмелья отец.
Отвечая на вопрос, куда делась мама, дети заявляют, что она "в больнице".
"Как в больнице?" — перепугался Мясников.
"Она там работает. И еще она сказала, что если тебя не привезли, значит ты сам с нами сходишь", — заявил один из мальчуганов.
В ходе переговоров Мясников максимально старается остаться дома, но на детей его доводы не действуют. Они вспоминают события минувшей ночи, рассказывая, в том числе, как папа учил их писать имена на снегу на земле стоя при этом на своем балконе дома.
"Дети, не надо, я устал", — отвечает им Мясников.
"А чего ты устал? Ты же сам вчера кричал: "Смотрите, как надо отдыхать!"" — парирует один из мальчиков.
Одним из ярких моментов номера стало появление на сцене соседа "Саши", который пытается скрыться в квартире Мясникова от своих детей, жаждущих показаться с ним на лошадях и поучаствовать в лыжном забеге.
В итоге детям удается поднять Мясникова с дивана шантажом о том, что они расскажут маме о написании имен на снегу с балкона.
Подписчики бурно отреагировали на номер юмористов.
"Уральские пельмени как всегда топ!", "Это дети Мясникова,прикольные ребята", "Отличный номер, как всегда все на высшем уровне, за что вас и любим, творческих успехов вам и вашим детям", "Примерно так первое января и началось", "Мальчишки ангелочки))в зале и супруга Вячеслава мама ребятишек на 7.52)) СЛАВное семейство!!!", "Классный номер!!!", "Уральские пельмени угарны!!!XD а дети вообще топ были!!" — пишут юзеры.
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