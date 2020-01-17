Названы недостатки российских поездов

Пассажиры назвали, чего им не хватает в путешествиях по железной дороге. сервис

Сервис путешествий OneTwoTrip провел опрос среди пассажиров российских поездов. Они перечислили те предметы и услуги, которых им не хватает в поездках.

В итоге аналитик сделали вывод, что треть (33,5%) участников опроса смущает отсутствие в пути стабильной мобильной связи и Интернета, а 20,3% туристов не хватает дополнительных розеток для мелкой бытовой техники.

Помимо этого, респонденты заявили о нехватке продуктовых и сувенирных магазинов (5,8%), инфраструктуры иецхэзжн для маломобильных граждан (4,2%), пространства для работы (3,4%), а также площадок для велосипедов и самокатов (2,4%).

Еще 6,9% путешественников не отказались бы от душевых кабин, раковин для мытья посуды и продуктов и камер хранения.

Напомним, что 18 декабря 2019 года выяснилось, что главной причиной плохого сна в поездах россияне назвали соседей по вагону. У 40,7% путешественников случаются проблемы со сном в поезде. Из них 23,7% винят в этом попутчиков, а 28,2% признаются, что не могут заснуть даже в самых комфортных условиях.