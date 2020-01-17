MC Malysheva: Гарик Харламов нашел новую жертву для троллинга (ВИДЕО)

Шоумен не смог пройти мимо фееричного исполнения трека Билли Айлиш известным теледоктором страны Еленой Малышевой.

Российская телеведущая Елена Малышева в очередном выпуске передачи "Жить здорово!" попыталась вызвать на откровенный диалог гостя программы 25-летнего Данила Кузнецов, который страдал тиками.

Елена Малышева, приветствуя юношу, сообщила ему, что с такой же проблемой столкнулась Билли Айлиш.

Малышева приобняла его, назвала красивым мальчиком и напела мотив популярного трека. Фрагмент программы разлетелся по Сети, а шоумен Гарик Харламов не смог пройти мимо фееричного исполнения трека, превратив его в мэм, как иецхэзжн делал это с Гузеевой и дургими персонажами кино и реальной жизни.

Как пояснил Гарик, Малышева буквально открыла для него новую вселенную, видимо, после Гузеевой.

Подписчики поддержали выбор Харламова для нового троллинга.

"Вселенная Гарика", — пишет promolinar.

"MC Malysheva", — придумал название для вселенной sergeikokorin1.

"Учит правильно какать", — предположил andreycaponix.

"Прям качает", — шутит irina_sergeevna61.

"Это оргазм Малышевой", — стебается k__eldar__m.

"Истерика", — пишет koriki2005

"Билли Айлиш дерьмище. Не зря Малышева её стебёт", — считает diamond.omsk55.

"Жертва на этот год выбрана", — отметил murzilka.rua.