Снежный Апокалипсис спровоцировал массовые и отключения электричества Барнауле обновлено

Массовое ДТП на выезде из Барнаула

К вечеру 17 января разбушевавшаяся в Алтайском крае непогода с сильным ветром и значительными осадками в полной мере ударила по Барнаулу. На выезде из краевого центра произошла массовая авария, часть города осталась без электричества, очевидцы сообщают о сорванных конструкциях.

Видимость на трассе Барнаул — Новосибирск всего около 100 м

По предварительным данным, около 16:00 на втором километре Правобережного тракта произошло два дорожно-транспортных происшествия. Из-за нулевой видимости в настоящее время нельзя назвать количество пострадавших людей и попавших в ДТП транспортных средств, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю. Очевидцы же говорят о примерно 20 столкнувшихся автомобилях. Сотрудники ГИБДД Барнаула, Новоалтайска и Первомайского района переведены на усиленный режим службы. Экипажи обеспечивают безопасность дорожного движения на аварийных участках и оказывают помощь водителям, оказавшимся в сложных дорожных условиях.

В результате непогоды въезд в Барнаул оказался полностью перекрыт. Закрыто движение по Павловскому тракту за поселком Новомихайловка. Автобусное движение по маршруту № 113 приостановлено. Дежурный автобус, ожидающий улучшения погодных условий, находится на конечной остановке «мкр. Урожайный». Выезд из города возможен только по Новосибирскому направлению. Покидать краевой центр транспортным средствам разрешают только по обочине.

Также из-за ветра часть города на время осталась без электричества. Отключения электроэнергии через один дом в Мохнатушке по улицам Клубная, Тенистая, Нагорная. В связи с ремонтными работами отключены от электроснабжения также поселки Ягодное и Черницк. По информации «МРСК Сибири», к 18:15 электроснабжение было восстановлено.

Очевидцы также сообщают о срыве конструкций. В частности, ветром снесло строительные леса у здания недостроя Государственного художественного музея Алтайского края.

Сейчас на дороги региона выведено около 130 экипажей ГИБДД. Службу несут около 300 сотрудников Госавтоинспекции. К организации регулировки движения на участках, где введено временное ограничение движения в результате ДТП, привлечены дополнительные экипажи дорожно-патрульной службы. Кроме того, сотрудники ГИБДД оказывают помощь в организации работы дорожной и специальной техники.

На данный момент перекрыто движение на десяти трассах региона. Министр транспорта Александр Дементьев провел видеоселекторное совещание с начальниками ДСУ и заслушал их отчеты. Представители подрядных организаций доложили, что работа ведется на всех дорогах – предпринимаются меры для обеспечения проезда, в случае же плохой видимости и сильного ветра трассы перекрываются. Специалистами осуществляются звонки всем главам муниципалитетов, находящихся в зоне воздействия обильных снегопадов, откуда подрядчики получают информацию о жителях, которые могут нуждаться в медицинской помощи.

UPD 19:58: На экстренном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям было сказано, что неблагоприятная погода в Алтайском крае продолжится как минимум до понедельника 20 января. По оперативным данным МЧС, восстановлено движение на участках автомобильных трасс в Павловском и Первомайском районах, где произошли массовые ДТП. Организовано оказание помощи пострадавшим гражданам. Все экстренные оперативные службы края переведены на круглосуточный режим работы.