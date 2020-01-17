Ученые разгадали тайну Атакамского гуманоида

Генетики Стэнфордского университета под предводительством Гарри Нолана разгадали тайну Атакамского гуманоида. Как оказалось, найденные в пустыне останки имеют человеческое происхождение.

В 2003 году группа исследователей на территории пустыни Атакама обнаружила останки странного существа. Предполагалось, что оно имеет инопланетное происхождение. На это наталкивала мысль, так как рост его был всего лишь 15 сантиметров. Скелет отличался вытянутым черепом и множеством пальцев на верхних конечностях.

Ученые Стэнфорда, изучив останки, которые хранились в частной коллекции, пришли к выводу, что они принадлежат человеку. Это южноамериканская девочка, скончавшаяся по причине неимоверного количества мутаций.

Исследователи обратили внимание на то, что ДНК сохранилось хорошо. Следовательно, возраст мумии — всего несколько десятков лет.

Гарри Нолан полагает, что девочка при жизни была карликом и страдала прогерией.