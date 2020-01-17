ВЦИОМ отметил повышение рейтинга одобрения деятельности Путина после послания

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Во время ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, 15 января…

Maxim Shemetov/Reuters

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров отметил повышение рейтинга одобрения деятельности президента РФ Владимра Путина после послания Федеральному собранию. Об этом сообщает «Интерфакс».

15 января Путин выступил с посланием Федеральному собранию.

«Данные за 16-е число (января): 67% одобрили работу Путина на посту президента. Днем раньше было 64%», — сказал Федоров.

При этом, по его словам, доля тех, кто негативно оценивает его деятельность снизилась с 27% до 24%.

Федоров также отметил, что около 60% опрошенных назвали выступление президента интересным.

В послании Федеральному собранию 15 января Путин, в частности, предложил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет с 1 января 2020 года в семьях с доходом не более одного прожиточного минимума на человека. Кроме того, он предложил продлить и расширить программу материнского капитала, ввести специальную доплату для классных руководителей в школах, а также внедрить социальные контракты.

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