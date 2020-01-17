В Единой России недовольны работой четырех министерств

Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Вице-спикер Государственной думы, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов озвучил ряд претензий к работе российских министерств во время встречи с Михаилом Мишустиным, на тот момент являвшимся кандидатом на пост премьер-министра страны. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, Неверов раскритиковал работу Минздрава из-за неэффективности оптимизации здравоохранения, которая привела к уменьшению доступности медицинской помощи в сельской местности и отдаленных районах России.

Недовольство «Единой России» вызвала также политика Министерства культуры в вопросах финансирования кинематографа. Кроме того, фракция сочла недостаточными действия Минкульта по развитию домов культуры в сельской местности и маленьких городах.

Также вице-спикер Госдумы выступил с критикой Министерства просвещения России, которое не решает проблемы низкой зарплаты преподавателей, высокой бюрократической нагрузки на учителей и иные острые вопросы.

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Кроме того, Неверов упрекнул Министерства труда за неэффективную работу по повышению реальных доходов.

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