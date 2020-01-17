Московская мэрия потратит еще почти два миллиарда рублей на распознавание лиц





Ранее власти уже закупали технику для «системы видеоаналитики» на 1,2 млрд руб.

Мэрия Москвы продолжает закупать мощнейшие компьютеры для анализа картинки со 175 тыс. городских видеокамер, пишет «Коммерсантъ». Структуры мэрии объявили тендер на поставку оборудования «обработки видеоданных» на транспорте за 1,9 млрд руб., заказав более 450 серверов и систему хранения данных емкостью почти 1,5 Пбайт.

Ранее власти уже закупили технику для «системы видеоаналитики» на 1,2 млрд руб. Заявки на участие в тендере принимались до 11 ноября. В техническом задании были указаны 258 мощных серверов, 105 компьютеров, каждый из которых оснащен 16 графическими ускорителями Nvidia Tesla T4, хранилище данных, объединяющее более 1,3 тыс. дисков (на 6–10 Тбайт каждый) и пр. Емкость массива составляет почти 9 Пбайт.

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Система массового распознавания лиц заработала в столице в 2017 году. Правительство Москвы объединит в системе городские камеры, домофоны в подъездах, светофоры, видеонаблюдение в метро и на вокзалах, говорят собеседники издания. Система с распознаванием лиц будет работать в режиме реального времени и интегрируется с базами данных МВД.

В ДИТ рассказали, что закупаемая снова техника нужна «для обеспечения работы транспортного сегмента видеонаблюдения», в том числе в метро и на наземном транспорте, и поспособствует «еще более эффективному решению задач, связанных с работой транспорта».

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