Выберите номер, чтобы узнать сообщение ангела, жизненно необходимое вам прямо сейчас

Ангел-хранитель укажет правильное направление, в котором следует идти. А что делать и как поступать – решать вам.

Эзотерика

Автор Редакция На чтение 6 мин. Просмотров 1 Опубликовано 17.01.2020

К сожалению, людям свойственно не видеть и не слышать подсказок свыше. И зря. Ведь ангелы-хранители разговаривают с нами постоянно. Следует только прислушаться, а главное – понять.

Для того, чтобы правильно расшифровать полученную информацию (а она будет касаться того, через что и зачем вы проходите сейчас, и что следует предпринять, чтобы решить проблемы), вам придётся по-настоящему погрузиться в поиски ответов. Не секрет, что ничего в жизни не даётся легко и просто. Тем более, когда речь идёт о том, что нам следует извлечь определённые уроки для того, чтобы двигаться дальше. Так что настройтесь на глубокую и серьёзную работу.

Итак, что же для этого следует сделать. Самое первое – откинуть все сомнения и колебания. В противном случае не стоит даже начинать. После этого выберите номер от 1 до 5. Интуитивно. Тот, который вам подскажут сердце и душа. Естественно, что таким образом вы не получите ответы абсолютно на все вопросы в своей жизни или пошаговую инструкцию по разрешению той или иной проблемы. Но ангелы-хранители укажут правильное направление, в котором следует идти. А что делать и как поступать – решать вам.

Приступаем. Постарайтесь найти какое-то спокойное место, где вас ничего не будет отвлекать, и никто не побеспокоит. Сядьте поудобнее. Позвольте себе расслабиться и немного помедитировать. Конечно, существуют люди, которые автоматически выбирают номер за несколько секунд, но большинству всё же понадобится настроиться на соответствующий лад.

Мысленно обратитесь к своему ангелу-хранителю. Попросите его подать какой-то знак или сигнал, чтобы вы смогли выбрать цифру от 1 до 5. Каким бы ни был ваш выбор, «четвёрка» или «двойка», знайте, что он не случаен. Это ваш ангел помог определиться с выбором.

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После того, как вы выбрали свой номер, прочитайте описание пути, которое подсказывает ангел-хранитель. Отнеситесь к этому с полной ответственностью и серьёзностью. Ведь от этого зависит ваше будущее. Подумайте хорошенько, что в описании связано с тем, что происходит именно в вашей жизни. И главное – как и что можно изменить…

Номер 1

Если ваш ангел подсказал номер «один», вы страдаете от того, что происходило в прошлом. Вы никак не можете забыть нанесённую обиду или допущенную ошибку. Постоянно укоряете себя или других. Иными словами – пытаетесь «переписать» своё прошлое. В глубине души вы понимаете, что это невозможно, тем не менее – никак не избавитесь от призраков своего прошлого.

Что же делать? Осознать, что ваши сегодняшние проблемы никак не поддаются решению из-за того, что вы буквально застряли в прошлом. Продолжаете мыслить прежними шаблонами и схемами («Мне никогда не везёт», «О, опять то же самое»). Пришло время раз и навсегда избавиться от такого подхода.

Проблемы и трудности существуют у всех людей. С их помощью мы учимся и растём. Потому отпустите своё прошлое и сосредоточьтесь на текущем моменте. Что вы можете сделать Здесь и Сейчас? Как? Ответы на эти вопросы – на поверхности.

Всё намного проще, чем вы себе нарисовали в голове. Главное – отрезать прошлое жирной линией. То, через что вы проходите сейчас, никоим образом не связано с прошлым. И если вас прежде постигли неудачи или вы с чем-то не справились, вовсе не означает, что так будет всегда. Нет! В этот раз победа будет за вами!

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Номер 2

Если ваш ангел подсказал номер «два», то он пытается сказать о том, чтобы вы продолжали делать то, что делаете, и ни в коем случае не сдавались. Существует поговорка о том, что самая тёмная ночь – перед рассветом. И это правда.

Перед тем, как перед нами откроется заветная дверь желаний, очень велик соблазн сдаться. Потому что устали, потому что нет сил идти дальше, потому что одни проблемы сменяются следующими…

Итак, вы всё делаете правильно. Просто не останавливайтесь. Вы находитесь на пороге грандиозных перемен. В вашу жизнь готовы войти новые люди и новые обстоятельства, да и вы готовы впустить всё это, но… Но будьте готовы к тому, что всё будет совершенно иначе, чем в прошлом. Всё будет ново и непривычно. Но это вовсе не означает, что неправильно.

Вам просто следует немного замедлиться и увидеть мир таким, каким он является. Мир меняется каждый день и каждую секунду. И в этом – его красота и неповторимость. Наслаждайтесь и радуйтесь, вы – у цели!

Номер 3

Если ангел подсказал номер «три», то он пытается сказать, что вам следует работать над собой. Не пугайтесь: это вовсе не страшно, хотя поначалу может появиться некоторый дискомфорт. Оно и понятно: никому не хочется покидать зону комфорта, в которой при этом ничего не происходит и невозможно достигнуть цели.

Дело в том, что вы в данный момент находитесь вовсе не в том месте, где должны, и не видите себя в том свете, который нужен. Перестаньте беспокоиться о будущем. Ещё ни одному человеку в мире не удавалось туда заглянуть или предотвратить необратимое.

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Начните с себя. Если не начнёте работать над собой, то так и будете топтаться на одном месте годами. Не бойтесь пробовать и экспериментировать. Протоптанная дорожка – не всегда верная. Ищите другие, и вы обязательно найдёте свою.

Номер 4

Если ваш ангел подсказал номер «четыре», то он пытается докричаться до вас и сообщить о том, что упускаете очень много возможностей просто сейчас! Они открываются перед вами одна за другой, но почему-то остаются незамеченными или сознательно игнорируются.

Вы слишком увлечены повседневной работой и вещами, которые следует сделать, что уже стали забывать, как это – получать удовольствие от того, чем занимаешься. Не забывайте о том, о чём мечтали. О том, что волнует душу и заставляет сердце биться чаще.

Вспомните о том, что действительно важно, действительно дорого. О страсти. О своих увлечениях. О творчестве. Придумывайте смелые и новые проекты – всё получится!

Номер 5

Если ангел подсказал номер «пять», то он пытается донести до вас, что следует проводить больше времени с близкими и любимыми людьми. Жизнь полна забот и проблем, но за всем этим не следует забывать о главном: о тех, кто нуждается в наших любви и заботе.

Вокруг – много таких, но вы почему-то их не замечаете. Как и не замечаете их боли и страданий, вызванных вашим невниманием. Они всегда поддерживали и помогали, теперь – ваш черёд. Это наполнит вашу жизнь смыслом, принесёт радость и счастье.

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