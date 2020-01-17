По иранскому сценарию: США собираются сдерживать Россию и Китай

Вашингтон решил восстановить ослабленную в последние годы стратегию сдерживания Ирана, России и Китая, заявил госсекретарь США Майк Помпео. По его словам, в ситуации с Исламской республикой и проблемах в других регионах мира виноваты именно пошатнувшиеся позиции Соединенных Штатов. Это заявление он сделал на фоне обострившегося конфликта Вашингтона и Тегерана.

США восстанавливают пошатнувшиеся за последние годы позиции в сдерживании Ирана, России и Китая, заявил во время своего выступления в Стэнфордском университете 13 января госсекретарь США Майк Помпео. Запись его речи опубликована на странице Госдепа в Facebook.

Он признал, что в последние годы сдерживание со стороны Вашингтона было слабым, и это повлияло на ситуацию не только в Иране, но и в других регионах.

В частности, именно этим Помпео объяснил присоединение Крыма к России в 2014 году и конфликт на территории Украины. Впрочем, впоследствии США все же возобновили предоставление летальной военной помощи украинским вооруженным силам, напомнил глава американского внешнеполитического ведомства.

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По мнению Помпео, сдерживание также подрывали строительство Китаем островов в Южно-Китайском море и «беззастенчивые» попытки оказывать давление на американских союзников.

Кроме того, Помпео в очередной раз обвинил Москву в том, что она не соблюдала условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Мы вышли из ДРСМД при единодушной поддержке союзников по НАТО, поскольку двусторонний договор выполняла только одна сторона. Мы опять-таки считаем, что это восстанавливает доверие и сдерживание, позволяя защищать Америку», — отметил Помпео.

Вашингтон инициировал прекращение действия этого договора, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа. В качестве аргумента американская сторона привела, в частности, российскую ракету 9М729.

Минобороны России опровергло заявления о нарушении соглашения. Военные даже продемонстрировали указанную ракету на брифинге для иностранных военных атташе в январе 2019 года, но на ситуацию это не повлияло. США не изменили своего решения, и ДРСМД утратил силу 2 августа 2019 года.

Этот договор был заключен между СССР и Соединенными Штатами в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности.

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Помимо ДРСМД, Помпео также отметил, что США стремятся укрепить НАТО, в том числе за счет увеличения европейцами членских взносов в ее бюджет.

«Это (укрепление американского потенциала сдерживания — «Газета.Ru») происходит не само по себе, поэтому президент настаивает на том, чтобы [другие] члены НАТО выполняли свою работу, несли свою долю [финансового] бремени. Порядка $400 млрд к концу 2024 года будет добавлено к арсеналу НАТО, чтобы защищать свободу во всем мире», — заявил Помпео. Он назвал это прямым следствием усилий США, нацеленных на то, чтобы поощрить партнеров к активизации работы над общими задачами.

Он высказался также о политике сдерживания со стороны Вашингтона на фоне обострившегося конфликта США и Ирана. Отношения между ними начали ухудшаться еще в конце декабря прошлого года после того, как американские войска атаковали объекты шиитской «Катаиб Хезболлы» в Сирии и Ираке.

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Некоторое время спустя сторонники движения начали штурмовать американскую дипмиссию в Багдаде. Американцы посчитали это нападением и в ночь на 3 января в ходе спецоперации убили командующего спецподразделением иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса. Вашингтон назвал их причастными к организации штурма посольства.

Иран ответил на такие действия США не менее радикально. Военнослужащие КСИР 8 января провели операцию «Мученик Сулеймани», направленную против американских военных, причастных к убийству генерала.

Иранские военные атаковали две авиабазы Соединенных Штатов, расположенные в Ираке, сообщил помощник министра обороны США по связям с общественностью Джонатан Хоффман. По его словам, Тегеран запустил более дюжины баллистических ракет в сторону военных объектов США и коалиции по борьбе с терроризмом, находящихся на территории Ирака.

После случившегося президент США Дональд Трамп выступил с обращением к согражданам, в котором пообещал наказать Иран за такой шаг экономическим санкциями.

При этом он уточнил, что Вашингтон воздержится от военного ответа Исламской республике.

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