Упавшая из окна внука Михалкова модель написала первый пост в Instagram после ЧП

Случившееся Ксения Пунтус назвала «нелепой случайностью».

Актриса и модель Ксения Пунтус, которая 11 января упала из окна третьего этажа московской квартиры внука Никиты Михалкова, рассказала в Instagram что именно с ней произошло.

«Тадам. Единственные достоверные слова от моего лица с момента происшествия данного инцидента», – так начинается ее первая запись после инцидента.

Пунтус объявила, что никаких наркотических веществ она не принимала, и это подтверждается результатами анализов. Модель подчеркнула, что не признает наркотики, а в числе ее главных увлечений – спорт и вкусная еда.

Заявления своей знакомой, дочки российского теннисиста Алеси Кафельниковой о покушении она назвала выдумкой. Ксения утверждает, что на нее не нападали и память она не теряла. Не виноват в случившемся и ее молодой человек, Андрей Баков, сын Анны Михалковой.

«Андрей — чудеснейший человек, с которым мы гуляли по музеям, он дарил мне книги и соглашался в 11 утра смотреть кино на итальянском с русскими субтитрами (с не очень хорошим зрением и без линз)», – написала модель.

Случившееся она назвала «нелепой случайностью» и заверила, что это станет ей уроком. Напомним, что ранее Пунтус дала показания следствию и сообщила, что выпала из окна сама – она любила сидеть с планшетом на подоконнике.

В заключение Ксения Пунтус поблагодарила своих друзей за поддержку и выразила надежду, что ее опыт станет для многих уроком о том, что самое важное это здоровье.