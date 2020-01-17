«Дурака включим, зайдем?»: пилоты Boeing едва не устроили катастрофу в Сочи из-за паники

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расследование инцидента с пассажирским самолетом в аэропорту Сочи в сентябре 2018 года. Boeing 737 со 166 пассажирами совершил аварийную посадку, выкатился за пределы посадочной полосы и загорелся. Оказалось, что происшествие случилось из-за неготовности пилотов к экстремальной ситуации.

Напомним, после инцидента было возбуждено уголовное дело. Самолет Utair летел из Москвы. В результате ЧП пострадали 18 человек, в том числе трое детей.

Как пишет «Коммерсантъ», рейс выполняли два «опытнейших» пилота Алексей Шнырев и Сергей Иванов. Каждому из них было более 50 лет, они провели за штурвалом больше 12 тыс. часов каждый. Несмотря на неблагоприятную погоду (ветер с порывами до 22 м/с, ливневые дожди), летчики решили посадить самолет.

«Дурака включим, зайдем?» — спросил Иванова командир воздушного судна Шнырев. «Смотри, чтобы уходить не пришлось», — ответил ему напарник. После этого командир приказал второму пилоту управлять машиной, указав, что, если посадка не получится, уходить на второй круг следует без паники.

Когда лайнер опустился до высоты 300 м, Иванов сообщил, что заход стабилизирован, однако автоматика самолета сигнализировала о необходимости уйти на второй круг. Летчики проигнорировали предупреждение. Они договорились, что один будет следить за скоростью, а второй — за приближением земли. Когда до посадочной полосы осталось 15 м, второй пилот спросил Шнырева, видит ли он место посадки. Тот вместо ответа начал поднимать лайнер.

Эксперты МАК установили, что незапланированный уход на второй круг вывел летчиков из себя.

«Командир сделал несколько безуспешных попыток включить автопилот, вспомнив, наконец, что этому действию мешают неубранные закрылки. В кабине состоялся короткий разговор, в котором летчики ухитрились перечислить едва ли не все существующие в русском языке запрещенные к печати слова и фразеологические обороты», — пишет издание.

При второй посадке пилоты проигнорировали тревожные сигналы автоматики. По данным МАК, командир устранился от управления. Только спустя 20 секунд летчики вспомнили про реверс двигателей. Когда лайнер оказался в русле реки, загорелся вытекший из поврежденных топливных баков самолета керосин.