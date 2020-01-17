Что говорили о Путине россияне 20 лет назад

Отставка Бориса Ельцина и несомненное лидерство и.о. президента Владимира Путина на стремительно приблизившихся выборах очевидным образом меняют перспективу восприятия его политической фигуры, писали СМИ 17 января 2000 года.

Борис Ельцин передал Владимиру Путину президентский знак.

kremlin.ru

Вопрос о реальных политических приоритетах Путина и его политической биографии (17 лет работы в органах ГБ) оказывается реальным фокусом общественного интереса.

31,1% респондентов считают, что отставка Ельцина и назначение Путина и.о. президента приведет к развитию демократии, 37,6% думают, что ничего от этого не изменится, а 11,5% высказывают опасения в установлении тоталитарного режима.

В опросе РОМИР приняли участие 1500 человек.

Вся информация взята из архива новостей Полит.ру.

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