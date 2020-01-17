Что говорили о Путине россияне 20 лет назад

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mavit
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Отставка Бориса Ельцина и несомненное лидерство и.о. президента Владимира Путина на стремительно приблизившихся выборах очевидным образом меняют перспективу восприятия его политической фигуры, писали СМИ 17 января 2000 года.

Что говорили о Путине россияне 20 лет назад

Борис Ельцин передал Владимиру Путину президентский знак.

kremlin.ru

Вопрос о реальных политических приоритетах Путина и его политической биографии (17 лет работы в органах ГБ) оказывается реальным фокусом общественного интереса.

31,1% респондентов считают, что отставка Ельцина и назначение Путина и.о. президента приведет к развитию демократии, 37,6% думают, что ничего от этого не изменится, а 11,5% высказывают опасения в установлении тоталитарного режима.

В опросе РОМИР приняли участие 1500 человек.

Вся информация взята из архива новостей Полит.ру.

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