Новый кроссовер Geely Coolray едет в Россию

Китайский автопроизводитель Geely отгрузил в Россию первые кроссоверы Geely Coolray (SX11). Первая партия, предназначенная для тест-драйвов и демонстрации дилерам, отправилась с белорусского завода «БелДжи». Товарные же машины, как и предписывает ОТТС, будут поставляться из Китая.

«Выводить на рынок мы [Coolray] будем в феврале. Причем в Беларуси будем выводить раньше, чем в России. Хотя в Россию тоже отгружены первые машины — для ознакомления дилеров, тестирования», — сказал изданию «Беларусь сегодня» директор СЗАО «Белджи» Геннадий Свидерский.

Российские продажи Geely Coolray, как известно «Автоновостям дня», начнутся в первом квартале 2020 года и, скорее всего, тоже в феврале. У нас новинка сертифицирована с 1,5-литровой бензиновой «турботройкой» мощностью 150 и 177 л.с., а пару ей составит 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями мокрого типа.