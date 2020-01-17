Турция зафиксировала самый большой дефицит бюджета 2019 года в декабре

Дефицит составил около четверти годового дефицита в 123,7 млрд лир, который вырос на 70% с 2018 года. Первоначально правительство планировало дефицит в размере 80,6 млрд лир на 2019 год, но пересмотрело его в октябре после резкого роста расходов.

Расходы в декабре выросли на 22%, по сравнению с тем же месяцем 2018 года — до 104,1 млрд лир, увеличившись более чем вдвое по сравнению с доходами, которые в свою очередь выросли на 9,1% — до 73,3 млрд лир, показали данные Министерства финансов и Казначейства.

Подчеркнём, что в прошлом году правительством Турции отмечался рост расходов, чему способствовали десятки миллиардов лир в виде средств от Центрального банка, после того как экономика скатилась в рецессию из-за валютного кризиса летом 2018 года. Налоговые поступления не поспевали за инфляцией, которая в прошлом году составила в среднем 15,2%, так как некоторые компании зафиксировали убытки, а потребительские расходы снизились.

При этом профицит бюджета в размере 7,8 млрд лир в прошлом ноябре вызвал надежды на то, что правительству удастся сократить расходы.

Однако расходы за год составили 999,5 млрд лир, увеличившись на 20% по сравнению с 2018 годом — тогда процентные расходы удвоились до 99,9 млрд лир. Выручка выросла на 16% — до 875,8 млрд лир, сократившись на 8,3% за счёт увеличения налоговых поступлений.

Отметим, что дефицит бюджета на 2019 год, составляющий 21 млрд долларов в долларовом выражении, был эквивалентен 2,9% ВВП Турции, сообщённого за 12 месяцев до сентября. Это соответствует пересмотренной правительством цели на конец года. Первоначально он был нацелен на дефицит в 1,8% от объёма производства в экономике.

Сейчас правительство Турции нацелено на дефицит бюджета в размере 2,9% ВВП в 2020 году, и ожидается, что экономика вырастет на 5 процентов. Некоторые экономисты считают эти цели амбициозными без дополнительных мер по повышению доходов, в частности, потому, что меньше денег Центрального банка будет доступно для использования.