Туман в голове: премьер Украины подал заявление об отставке после скандального видео с совещания

До этого Юлия Тимошенко призвала Зеленского уйти в отставку на фоне публикации скандальной записи в Сети.

Украинский премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что написал заявление об отставке и передал его президенту Владимиру Зеленскому.

По его словам, в последние дни в Интернет просочились "файлы, смонтированные из фрагментов записей совещаний в правительстве". По его словам, содержание этих файлов "искусственно создаёт представление", будто премьер и его команда не уважают Зеленского.

"Многим группам влияния, которые стремятся получить доступ к финансовым потокам, выгодно, чтобы так выглядело. Но иецхэзжн это неправда", — сказал он.

Гончарук подчеркнул, что Зеленский является для него "образцом открытости и порядочности".

"Однако, чтобы убрать всякие сомнения касательно нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент", — пишет он в соцсетях.

Представители офиса Зеленского подтвердили, что президент получил от Гончарука прошение об отставке.

Ранее лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила о том, что президенту страны Владимиру Зеленскому и его команде нужно уйти в отставку после публикации аудиозаписи с участием Гончарука. Как заявила Тимошенко, необходимо менять всю действующую власть в стране.

Как пишет "Гордон.ua", в кулуарах Верховной рады Тимошенко сообщила, что публикация записи совещания, посвященного регулировке курса гривны под руководством премьер-министра страны Алексея Гончарука "открывает глаза обществу".

Лидер "Батькивщины" уверена, что когда о некомпетентности избранной власти говорит оппозиция, это может быть необоснованно и неубедительно.

"А когда они сами о себе это говорят, когда премьер говорит, что абсолютно не разбирается в экономических вопросах — это значит, что кто-то сознательно толкает в руки невежд, которые делают то, что им заказали извне", — возмущается она.

Тимошенко подчеркивает, что украинцы, голосуя за Зеленского, основывались на его образе в сериале "Слуга народа", но та картинка не соответствует действительности.

"Эту власть надо снимать немедленно всю — от президента некомпетентного и до каждого некомпетентного чиновника, которых он привел с собой, до депутатов… Их всех надо немедленно убирать… Пусть возвращаются в свой бизнес, свои "95-е кварталы" и не отравляют жизнь Украине", — заявила она.

Напомним, аудиозапись, предположительно, с совещания премьера Украины Алексея Гончарука, на котором он якобы неоднозначно отзывается о президенте Владимире Зеленском, появилась в Сети накануне 15 января. Как утверждается, совещание у премьера прошло 16 декабря 2019 года.

На записи человек с голосом, похожим на голос Гончарука, называет «примитивным» понимание экономики Зеленским и указывает, что у него «туман в голове». Кроме того, человек с голосом Гончарука рассказывает собеседникам, что нужно объяснять президенту, поскольку сам он не очень хорошо разбирается в экономике.

"Пока у президента в голове не будет ответа на этот вопрос, у него там будет пустое место, и к нему будет прилетать эта хрень на тему облигаций. Она попадает ему в голову только потому, что у него есть туман на эту тему", — обращается к присутствующим голос на видео.

Кроме того, человек с голосом премьер-министра предлагал рассказать Зеленскому, что завышенный курс доллара в начале прошлого года объясняется предвыборным неврозом, а после выборов, когда к власти пришел "новый сильный президент, бла-бла-бла", уровень доверия к власти стал беспрецедентно высоким, и гривна сильно укрепилась.

После публикации "прослушки" и начавшегося скандала Гончарук назвал записи монтажом, который искусственно создает представление, будто глава правительства и его команда не уважают президента страны.