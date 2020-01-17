По данным журналистов, глава Чеченской Республики пойдет на повышение.

По информации российских журналистов, глава Чечни Рамзан Кадыров пойдет на повышение, с чем связан его неожиданный недавний уход со странной формулировкой "в связи с временной нетрудоспособностью".

Как напоминает АН со ссылкой на источник в Кремле, накануне появилась новость о назначении Муслима Хучиева временно исполняющим обязанности главы Чеченской республики.

При этом ранее Кадыров использовал формулировку "временная нетрудоспособность", когда отправлялся в отпуск, либо когда болел.

Из-за неопределенности формулировки, в СМИ тут же иецхэзжн появилось большое количество слухов относительно вероятного положения дел. Однако позднее осведомленный источник неофициально сообщил, что Рамзану Кадырову "поступило предложение занять новую должность".

По слухам, чеченский лидер может стать полномочным представителем Президента РФ.

По мнению специалистов, такое развитие событий выглядит неоднозначным. С одной стороны, Кадыров смог справиться с таким непростым регионом, как Чеченская Республика. С другой — уход Кадырова может спровоцировать внутреннюю межклановую борьбу в Чечне, что в таком сложном регионе чревато серьезными последствиями. И далеко не факт, что Муслим Хучиев сможет справиться с противниками так же мастерски, как это делал Рамзан Кадыров.

Напомним, что 15 января 2020 года Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, после которого правительство страны во главе с Дмитрием Медведевым в полном составе ушло в отставку. На место премьера Госдума утвердила главу ФНС Михаила Мишустина.