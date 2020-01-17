Гнев и обида: специалист по лжи оценил реакцию Медведева на отставку Кабмина (ВИДЕО)

Эксперт разобрал видео, по которому сделал вывод о настоящих эмоциях Дмитрия Медведева.

Специалист по лжи Илья Анищенко проанализировал реакцию Дмитрия Медведева на речь президента России Владимира Путина, отправившего его в отставку вместе с правительством. По мнению эксперта, в этот момент премьер испытывал два сильных чувства — гнев и обиду.

Эксперт по мимике, жестам и лжи, профайлер прокомментировал видеофрагменте послания президента России Владимира Путина к Федеральному Собранию, на котором камера выхватывает лицо экс-премьера Дмитрия Медведева.

По словам Анищенко, в этот момент у Медведева потрясывается нижняя губа, а иецхэзжн брови сильно сдвинуты, что указывает на сосредоточение или гнев. К тому же политик напряжен, не меняет позу, что является попыткой контролировать эмоции.

Затем специалист перешел к видео, где Медведев объявляет об отставке правительства.

"Уже на первой секунде у Медведева трясется губа. Между словами он делает короткие паузы, и снова замечаем, как трясется его подбородок, подрагивают нижняя челюсть и губа… Тремор, волнение, тревога, страх. Идет выработка адреналина. Медведев недоволен этим решением. Его вывели из политической игры, он все понимает. Сильно волнуется.", — цитирует эксперта "Московский комсомолец".

Эксперт заявил, что он и раньше анализировал поведение Медведева, но никогда не замечал за ним подобных эмоций.

По его словам, в тот момент, когда теперь уже бывший премьер говорит об "изменениях, которые будут приняты в будущем", "у него подергивается тело, он делает тяжелый вдох и чуть облизывает губы".

"Явно нервничает. Затем говорит о перераспределении власти, и снова мы наблюдаем резкий вдох, он втягивает голову в плечи, получается «черепашья голова» — это реакция неосознанного страха. Он боится изменений. Его тело само показывает страх", — отмечает Илья Анищенко.

При этом, когда Медведев говорит о том, что правительство должно уйти в отставку, то, по наблюдению эксперта, он одергивает голову вправо, а это "говорит о его несогласии с тем, что правительство должно уйти".

"Заявление он явно делает против своей воли", — не сомневается специалист.

После того, как слово берет Путин, Медведев не смотрит на главу государства, что "говорит об обиде".

"Когда он произносил свою речь, тоже не смотрел на президента. Во время заключительной речи Путина, Медведев периодически погружался в транс. На его лице отображалось разочарование и недовольство ситуацией. В какой-то момент он вытягивал губы в трубочку — подавлял гнев. Затем и вовсе отвернулся от Путина", — констатирует Анищенко.

Вместе с тем, после фразы про "восемь лет", Медведев сказал: "Так и есть". По мнению эксперта, на этом моменте политик едва не расплакался, "поджал губы и снова погрузился в транс внутренних переживаний".

"Он очень расстроен. Его эмоции затормаживаются. Взгляд фокусируется на одной точке. Когда Путин говорит о том, что у Медведева будет новая должность, Дмитрий Анатольевич сложил руки, губы снова дернулись, и опять взгляд устремился в одну точку". — объясняет эксперт.

На этом фоне специалист возвращается к реакции на ситуацию спикера Госдумы Вячеслава Володина. Он отмечает, что политик улыбается и кивает головой, что говорит о том, что он доволен услышанным.

"Володин не скрывает удовлетворения — его поза расслабленная, он доволен — в отличие от Медведева, которому всё это неприятно", — заявляет эксперт.

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