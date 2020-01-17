Фото Навки в странной позе поставило в тупик пользователей Сети

Фигуристка опубликовала странный снимок в Instagram.

Известная фигуристка, жена пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 44-летняя Татьяна Навка удивила подписчиков своего Instagram фотографией в необычной позе.

Трудившаяся не покладая коньков весь период новогодних праздников спортсменка решила наконец отдохнуть и отправилась в отпуск на море. Там она вернулась к практике йоги и поделилась с подписчиками снимком, на котором позирует в сложной асане.

"Как же я скучала по этому!!!! Целый месяц из-за иецхэзжн шоу совершенно не было времени заниматься йогой… Из-за адских нагрузок в режиме работы нон-стоп мышцы за это время забились, тело соскучилось по растяжке!!! И вот, наконец-то, есть время для себя, для души, для обретения баланса и гармонии!" — пишет Навка, демонстрируя стойку на голове со сплетением ног.

Подписчики бурно отреагировали на фотографию фигуристки.

"Стойка свечечка", "Очевидное не вероятное. как такое возможно?????", "Какая красивая природа и Татьяна супер спортцменка", "Отличного отдыха вам! И гармонии во всем", "Ой! как Вы закрутились!!!", "Просто Умница!Могла бы просто лежать на диване и мухам дули крутить.Ан нет работала и работаю и преумножаю то ,что есть.Как же мужу не любить такую.!!!!Просто продолжайте в том же духе!!!" — восхищаются юзеры.

Ранее TopNews писал о том, что Татьяна Навка удивила подписчиков фото без нижнего белья.