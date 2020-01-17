Синоптики предупреждают о рекордных 50 градусах мороза в феврале

Гидрометцентр озвучил прогноз на второй месяц года.

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что последний зимний месяц ожидается с морозами. Причем похолодание может достигнуть отметки в минус 50 градусов.

Температура в центральном регионе ожидается в пределах нормы — это днем примерно минус 2-7 °С, а ночью до минус 12 °С. В феврале морозы придут в Ленинградскую, Псковскую, Новгородскую, Вологодскую области на северо-западе, а также в Тверскую, Ярославскую, Ивановскую и Костромскую области на севере и северо-востоке страны.

А вот в Смоленской, Нижегородской, Кировской и Московской областях иецхэзжн температура ожидается в пределах февральской нормы. Теплее обычного на один градус может быть на юге Россси – в Ростовской, Волгоградской областях и Краснодарском крае на один градус. В дневные часы ожидается не выше +1 градуса. А также в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, где норма составляет -18 ночью и -16 днем.

В Свердловской, Челябинской и Курганской областях чуть теплее обычного: — 11-12 ночью и -5-9 днем. В пределах нормы будет температура и в Западной Сибири: ночью -17-22, днем –9-14. Ту же норму не превысит температура в центральных и южных районах Красноярского края. В Москве в феврале температура будет обычной: днем –2-7, а ночью –12 градусов.

А морозов стоит ждать на востоке Эвенкии: по прогнозам синоптиков здесь возможны по ночам 50-градусные морозы. Ниже нормы опустятся градусники термометров в Якутии, Забайкалье и Иркутской области, на западе Чукотки, побережье Магаданской области, в центральных и северных районах Хабаровского края и в Амурской области.

Самые сильные морозы ожидаются на северо-востоке Якутии – днем -35, ночью –45 градусов. В отдельные дни возможно до -50. Теплее будет только на Камчатке и Сахалине.

Отмечается, что на юго-востоке Центрального округа ожидается много осадков. Это касается южной половины Рязанской, Воронежской и Тамбовской областей. Снегопады ожидаются в в центральных и южных районах Красноярского края, Иркутской области, Забайкалье, на востоке Амурской области и Хабаровского края, юге Приморья.