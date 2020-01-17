Где применяется фасадный декор?

Фасад представляет собой наружные стены здания. Именно по нему можно многое судить как о доме, так и о его владельце. Как говорят, что людей судят по одежке, так и дом можно оценивать по фасаду. Именно поэтому многие владельцы частных домов стремятся усовершенствовать свои фасады, сделав их как можно более красивыми и элегантными. Сделать это поможет фасадный декор. Он отличается особенным и оригинальным внешним видом, положительными характеристиками и невысокой стоимостью. Занимается укладкой фасадного декора организация, которая отличается повышенным профессионализмом и невысокой стоимостью, которую она берет за свои работы. Обратите внимание, что подробнее об услугах компании Декор Пластик на сайте dekorplastic.com.

Фасадный декор может применяться абсолютно на любой части здания. Но в данном случае лучше не переборщить, иначе здание будет выглядеть не красиво и утонченно, а смешно и пафосно. Зачастую фасадный декор используют на таких элементах как:

подоконники;

карнизы;

сандрики;

наличники окон.

Существует несколько разновидностей фасадного декора, которые отличаются как своим внешним видом, так и характеристиками, сферой использования и областью применения. Например, одни из элементов можно применить лишь на ограниченной территории, другими же можно полностью покрыть все здания.

Самыми популярными видами и разновидностями фасадного декора считают следующие характеристики: