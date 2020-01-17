В Барнауле задержали пенсионера попытку совратить юную школьницу прямо улице

Пполицейские задержали пожилого барнаульца, который из своего автомобиля показывал малолетней девочке свои половые органы. Об этом сообщил Telegram-канал Unusual crimes Barnaul. В пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю данную информацию подтвердили ИА «Банкфакс».

По данным источника, инцидент произошел днем 16 января на улице Хвойной Центрального района Барнаула. 10-летняя девочка возвращалась домой со школы, когда 61-летний пенсионер, подрабатывающий таксистом, подъехал к ней на своем автомобиле. Как утверждают авторы канала, мужчина перегородил ей дорогу и опустил стекло, чтобы показать ребенку свои половые органы и даже предложил их потрогать. Увидев это, школьница закричала, после чего водитель быстро уехал. Девочка запомнила номер его машины. Дома она рассказала обо всем родителям, которые обратились в полицию.

Уже спустя несколько часов полицейские задержали пожилого эксгибициониста. По данным Unusual crimes Barnaul, ему вменяют ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). При этом авторы пишут, что при задержании у мужчины изъяли автомобиль с видеорегистратором, который запечатлел момент домогательства.

В ГУ МВД по Алтайскому краю ИА «Банкфакс» подтвердили информацию о задержании таксиста и уточнили, что материалы направлены в региональное СУ СКР для дальнейшего разбирательства.