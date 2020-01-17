Погода на 2020 год в России

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Чего ждать в течение остатка зимы?

Гости из других стран — исключая выходцев из северных государств, коих немного — представляют себе российскую зиму, полную вьюги при значительных морозах. Но не по всей России такая зима — стоит тому же иностранцу, прилетев в Санкт-Петербург или Мурманск, направиться на юг России, начнёт о себе давать более тёплый климат. С полярного он сменится на почти субтропический. Русский полюс холода — посёлок Оймякон: зимой морозы в отдельные дни достигнут отметки в -60 по Цельсию. Кавказское Причерноморье — в частности, округ г. Сочи и Туапсе — и южный берег Крыма закрыты горами от северных ветров: зимой плюсовая температура продолжает оставаться даже в феврале. Статистически самым тёплым городом России является Сочи и его удалённые части: +1…10 градусов, когда даже в Краснодаре температура минусовая, в порядке вещей.

Зимних отклонений по температуре ждать не стоит: на севере — минусовая температура и частое выпадение снега, на юге — плюсовая или нулевая температура, периодически погода ясная. Но в отдельные дни на северо-востоке России ожидаются морозы до 50 градусов, на юге (в горах) они дойдут до 10. Москва и Санкт-Петербург — минус 25…30. Своего апогея морозы достигнут в феврале.

Для Москвы последняя норма температуры — за последнее десятилетие -превысится на 2 градуса и составит -11,3. После 15 января потеплеет — повышению среднесуточной температуры поспособствует тёплый фронт со стороны Атлантического океана.

Чего ждать весной?

В 2020 году весной — особенно в северных районах страны — ожидается значительно больше снега, чем в прошлом. Сильными морозы останутся в Чукотском АО — днём мороз составит в среднем 17 градусов, под утро — 30 и более. Плюсовой температура станет лишь к концу мая.

Сибирская весна укоротится — снег в марте и сильный ветер сделают ощущение холода предельным для данного времени года. Аномальных морозов также не ожидается. В марте на территории Красноярского края мороз составит 20 градусов, в апреле температура станет плюсовой — до 5 градусов тепла. Устойчивая плюсовая температура также установится к началу июня. Проливные дожди могут привести к паводкам в приречных окрестностях.

Европейская территория страны получит тепло уже в начале марта. Межсезонье затянется до мая. В течение первых двух месяцев весны температурный диапазон почти не сдвинется — данная погодная особенность сохраняется последние несколько лет. Погода, близкая к летней, появится лишь после майских праздников. В целом, май 2020 года останется значительно более прохладным, чем в прошлом году — особенно такой погода останется в областях, окружающих Московскую. Эти сдвиги характерны с повышенной вероятностью возникновения землетрясений в окрестностях Японии — те вызвали климатические изменения во всём мире.

Чего ожидать летом?

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Ряд погодных экспертов оспаривает мнение о дождливом лете 2020 года — некоторые утверждают: непривычная жара в Сибири и участившиеся лесные пожары из-за засухи вносят своё пагубное воздействие на российский и мировой климат. Может статься, что лето 2020 года останется более коротким и менее жарким, чем в прошлом году. В июне и августе жары не будет. Самой жаркой погода в июле отметится на Кубани, в Крымском ФО и в центральной России. В центральной полосе и северных районах август обещает оказаться заметно прохладнее июля, участятся осадки, появятся сильные ветры, несущие дополнительный холод. Частично ветреные и прохладные дни сменятся жаркими, без дождя. Летняя погода для юга страны затянется до 20 сентября — периодически пройдут грозовые ливни.

Урал в течение лета порадует местных жителей жарким и сухим летом. Периодически жара «разбавится» проливными дождями, данная погода сохранится до августа.

Засуха летом 2020 года окажется для России крайне нежелательной: нестабильная экономика пострадает от возможного неурожая. В условиях, близких к хроническому экономическому кризису, когда платежеспособность населения за товары и услуги периодически и резко снижается, дополнительные потрясения в какой бы то ни было сфере не нужны стране.

Какой погода окажется осенью?

Для осени 2020 года затяжное потепление вскоре после стремительного похолодания не прогнозируется. В центральной полосе России весь сентябрь днём ожидается примерно 16 градусов. Межсезонное похолодание начнётся лишь с начала октября — кроме Крыма и краснодарских курортов, где окажется сравнительно жарко (порядка 25 градусов в течение сентября). По осени ожидается много проливных дождей. В октябре проливные дожди затронут и Большой Сочи с Туапсе, а в сибирских регионах ожидается около нулевой температуры, возможен снег или дождь со снегом. К ноябрю частое выпадение снега станет нормой. В частности, в Кемерово и регионе его суммарный покров достигнет 4 м. Снегом завалит почти всю Россию — кроме Юга и Поволжья.

Все вышеуказанные прогнозы не окончательны: погода в любой момент их не оправдает. Людям, планирующим поездки в отдалённые регионы, где погода имеет одно из решающих значений, предстоит отследить изменения погоды вплоть на срок до недели вперёд.

Как люди истолковывают погодные явления?

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Прикинуть, как поведёт себя природа в конкретном регионе, округе, можно и с помощью давних народных поверий. Отчасти люди угадывают, какой погода окажется спустя продолжительное время после определённого явления. Сегодня многим приметы покажутся смешными, однако иногда они сбываются.

Если осенью ветров было мало, то зимой ветреная погода — частое явление. Тёплый ветер зимой — последующее похолодание в предстоящем сентябре, холодный укажет на морозы в ноябре. Ясная погода даже в крещенские морозы укажет на раннее наступление весны, весьма тёплое (жаркое) лето, тёплую и сухую осень почти до ноября. Мороз, сильный ветер и снег, продолжительный и частый дождь со снегом — напоминание о раннем приходе осени, прохладный (холодный на севере и в средней полосе РФ) август.

Частые грозовые ливни весной укажут на значительное потепление в октябре. Грозы в марте — засушливое лето. Ускоренное таяние снега с обильными ручьями — дождливое лето. Последнее возвестит о сухой осени. Если летом случаются грозы, но без дождя — октябрь и ноябрь обещают повышенную ветреность. Чем жарче июль — тем холоднее декабрь. Гроза в сентябре — сухая и тёплая осень, засуха — зима с опозданием (бесснежный Новый год).