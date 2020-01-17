Наиль Маганов реорганизовал правление «Татнефти»

Как стало известно «БИЗНЕС Online», в правлении ПАО «Татнефть» произошли кадровые изменения. С 20 января вводится три новые должности заместителей гендиректора: по промышленной безопасности, охране труда и экологии, по логистике и техническому развитию, а также по социальному развитию. Приказ об этом генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов подписал 16 января. Информацию нашему изданию подтвердили в пресс-службе компании.

Все три новых поста заняли депутаты Госсовета РТ, которые уже много лет работают в нефтяной компании. Так, замом по промбезопасности и экологии назначен Азат Хабибрахманов — начальник НГДУ «Елховнефть».

Наиль Маганов

Как сообщают наши источники, в числе ключевых задач Хабибрахманова — реализация проекта по снижению выбросов парниковых газов. Напомним, осенью прошлого года в состав совета директоров вошел отдельный независимый директор Ласло Герич, который наделен полномочиями по надзору за деятельностью, связанной с изменением климата.

За логистику и техническое развитие будет отвечать Ренат Нугайбеков — начальник НГДУ «Альметьевнефть». А бывший заместитель по общим вопросам Рустам Мухамадеев теперь будет заниматься только социальной политикой компании — таким образом, роль данного направления повышена.