Чиновник барнаульской мэрии может уйти на повышение в правительство Алтайского края

Замглавы администрации Барнаула по экономической политике Вячеслав Химочка может занять должность министра промышленности и энергетики Алтайского края, сообщили источники «Банкфакса». Сам пока распоряжения не получил и комментировать ситуацию не может.

Вячеслав Химочка.

Анна Зайкова.

Кандидатуру Химочки согласовали накануне послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию и отставки правительства России, отметил источник, а официальное назначение может состояться уже в ближайшее время.

«Я комментировать не могу, потому что у меня еще нет распорядительного документа. Назначение проводит губернатор», — уточнил Химочка.

У губернатора Виктора Томенко «может быть другое видение» ситуации, добавил он.

30 декабря Томенко официально утвердил бывшего министра промышленности Александра Климина в должности зампреда правительства.

Что известно о Вячеславе Химочке

Он родился 25 февраля 1980 года в Барнауле. В 2002 году окончил Алтайский государственный университет по специальности «Государственное и муниципальное управление».

С мая 2006 по февраль 2009 года замещал должность председателя комитета по экономике администрации Центрального района Барнаула, затем — главы Центральной сельской администрации Центрального района.

7 февраля 2011 года назначен на должность заместителя главы администрации города по экономической политике. 5 августа 2011 стал инвестиционным уполномоченным в администрации города Барнаула. Имеет ученую степень кандидата экономических наук.

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