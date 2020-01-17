Кому не можна у воду та як підготуватися: поради луцького лікаря, що 30 років пірнає на Водохреще

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mavit
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Кому не можна у воду та як підготуватися: поради луцького лікаря, що 30 років пірнає на Водохреще

Завідувач відділення пульмунології Луцької міської клінічної лікарні Віктор Матвейчук розповів, кому не варто пірнати на Водохреще та як підготувати організм до таїнства.

Про це він повідомив у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost.

За словами Віктора Матвейчука, він от уже 30 років опускається у крижану купіль на Водохреще.

«Із власного досвіду — ця процедура достатньо безпечна, хоч я не морж. Особливо не готуюся до цього процесу, бо веду здоровий спосіб життя. Утім, людина має відчувати крім фізичної готовності ще й духовну потребу», — вважає лікар.

Щодо професійного досвіду, то, як зауважує Віктор Матвейчук, пірнати у воду протипоказано людям із хронічними хворобами, зокрема, пацієнтам із серцево-судинними захворюваннями, хворобами органів дихання. Медик каже, що після Водохреща у лікарню звертаються одиниці і це саме та категорія, що раніше мала проблеми зі здоров’ям.

«Звичайно, потрібно робити все в міру: бажано одразу не шубовстати у воду, обтерти тіло холодною водою, аби не було різких перепадів температур, обережно та з молитвою зайти, зважати на тривалість окунання», — радить лікар.

Окрім того, перед пірнанням у воду на Водохреще не варто ситно снідати і вживати алкоголь.