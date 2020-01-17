АвтоВАЗ выпустил «зимнюю» Lada Vesta

Обновленная LADA Vesta с бесступенчатой автоматической трансмиссией и новым двигателем все-таки получила «зимний» пакет опций Winter, о котором «Автоновости дня» писали в ноябре. О покупке LADA Vesta AT в исполнении Comfort Winter рассказал пользователь Chilvov на сайте Drive2.ru.

Как и ожидалось, комплектация Comfort с «зимним» пакетом Winter пришла на смену аналогичной связке «Comfort + пакет Image», дополнив их оснащение обогревом лобового стекла, подогревом руля, зеркал и трехуровневым подогревом передних сидений.

Продажи LADA Vesta с бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco JF015E и 1,6-литровым двигателем Renault H4Mk мощностью 113 л.с. начались 25 ноября 2019 года. Цены на автомобили с новой агрегатной связкой варьируются от 751 900 до 1 004 900 в зависимости от типа кузова (версии) и комплектации.