Обновленный Mitsubishi Pajero Sport лишился дизеля в России

Компания Mitsubishi сертифицировала в России обновленный внедорожник Mitsubishi Pajero Sport, который поступит в продажу во втором полугодии 2020 года. Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на автомобиль появилось в открытой базе Росстандарта.

Как стало известно «Автоновостям дня», сертификат на новинку действует уже с 10 января этого года, а значит, формально обновленную модель можно было бы продавать в России уже сейчас.



Mitsubishi Pajero Sport. Фото Mitsubishi



Mitsubishi Pajero Sport. Фото Mitsubishi



Mitsubishi Pajero Sport. Фото Mitsubishi

С обновлением Pajero Sport лишился дизеля (2,4 л., 181 л.с.) – в документе указан только 3,0-литровый бензиновый V6 мощностью 209 л.с., агрегатированный с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Полный привод Super-Select 4WD-II, как и прежде, идет по умолчанию.

Стандартное оснащение почти не поменялось. Кроме обогрева передних сидений и заднего стекла, электростеклоподъемников, подушек безопасности, штатной аудиосистемы, бортового компьютера с многофункциональным дисплеем, системы курсовой устойчивости и иммобилайзера в нем впервые появились климат-контроль и дневные ходовые огни (скорее всего, они уже в «базе» будут светодиодными).



Интерьер Mitsubishi Pajero Sport. Фото Mitsubishi



Интерьер Mitsubishi Pajero Sport. Фото Mitsubishi

Напомним, рестайлинговый Mitsubishi Pajero Sport был представлен летом прошлого года. Внедорожник получил новую внешность в стилистике Dynamic Shield (с массивным воздухозаборником, двухуровневой головной оптикой и Х-образной решеткой радиатора), цифровую панель приборов, электропривод багажной двери, измененные подлокотники и тоннель пола, USB-порты для задних пассажиров и новую мультимедийную систему с 8-дюймовым дисплеем.

Точная дата старта продаж новинки на российском рынке пока не определена – известно лишь, что он запланирован на вторую половину 2020 года. Производство внедорожника локализуют на заводе «ПСМА Рус» в Калуге.