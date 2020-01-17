Трамп и Эрдоган обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

«Стороны обсудили ситуацию с безопасностью в Сирии и Ливии, протесты в Иране, а также то, что Иран сбил украинский авиалайнер Boeing 737», — цитирует пресс-службу ТАСС.

12 января в Ливии в рамках предложенной президентами России и Турции инициативы вступил в силу режим прекращения огня между находящимся в Триполи международно признанным Правительством национального согласия (ПНС) и силами Ливийской национальной армии (ЛНА), которой командует фельдмаршал Халифа Хафтар. Представители сторон 13 января прибыли в Москву для переговоров, по итогам которых представители ПНС подписали соглашение о прекращении огня.

Хафтар взял паузу для изучения соглашения, однако позднее, как передали арабские СМИ, покинул Москву без подписания документа. В ночь на 14 января на юге Триполи, о начале решающего наступления на который Хафтар объявил ещё в декабре, возобновились вооружённые столкновения. ЛНА выпустила заявление, в котором декларировала «готовность и решимость добиться победы».

Напомним, что Министерство национальной обороны Турции 10 января сообщило, что Анкара и Москва договорились о введении режима прекращения огня в зоне деэскалации в Идлибе на севере Сирии с 12 января.