Трамп назвал новые кандидатуры в ФРС

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Дональд Трамп во время пресс-конференции на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне, 25 октября 2019…

Tom Brenner/Reuters

Президент США Дональд Трамп назвал новые кандидатуры для введения в состав совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС). Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что американский лидер предложил ввести в ФРС экономистов Джуди Шелтон и Кристофера Уоллера.

Уточняется, что в прошлом Шелтон являлся исполнительным директором США в Европейском банке реконструкции и развития.

Кроме того, стало известно, что Уоллер находится на должности исполнительного вице-президента и директора по исследованию регионального банка в Сент-Луисе.

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