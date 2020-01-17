За что сидели в тюрьме российские знаменитости

Юрий Айзеншпис, Арчил Гомиашвили, звезда «Белого солнца пустыни» Николай Годовиков… Все эти знаменитые артисты — уголовники со стажем. А главный герой пионерской драмы «Кортик» вообще построил «карьеру» криминального авторитета. Сколько и за что сидели герои нашей подборки?

Николай Годовиков

1950−2017

Актер: «Белое солнце пустыни»

Годовиков родился в семье простых ленинградских рабочих. Он рос талантливым, но трудным ребенком. У родителей не хватало времени на сына, и с трех лет Годовиков ходил в сад-«пятидневку». В итоге мальчик рано стал самостоятельным, что дало и положительные, и негативные результаты. Николай учил стихи, занимался борьбой, пел в хоре. Но в то же время у подростка были проблемы с дисциплиной. Из-за хулиганства Годовиков стоял на учете в милиции. Николай мечтал о сцене, но родители настояли, чтобы после восьмого класса он поступил в физико-механический техникум. И все же парню удалось добиться своего: в 15 лет он прошел пробы на «Ленфильме» и получил несколько эпизодов в фильме «Республика ШКИД», а спустя два года снялся в «Белом солнце пустыни» — и прославился.

Но после съемок карьера в кино забуксовала. Годовиков отслужил, устроился разнорабочим, женился и развелся, был серьезно ранен в драке с соседом по коммуналке, после чего не смог работать. В итоге Годовиков был осужден на год за тунеядство. В 1980 году сел еще на 4 года — за кражу.

После освобождения Годовиков попытался вновь сниматься и даже начал играть в театре, но в 1991 году вновь был осуждён за кражу — на 2,5 года в колонии строгого режима для рецидивистов.

Умер актер-рецидивист в 67 лет от рака почек. В последние годы жизни Годовиков успел сыграть несколько эпизодических ролей — в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Литейный, 4» и других.

Василий Лыкшин

1987−2009

Актер: «Сволочи», «Громовы», «Ранетки»

За 22 года актер пережил множество испытаний. Василий вырос в детском доме, в юности неоднократно привлекался за мелкое хулиганство и кражу, а в 15 лет попал в кино. Над талантливым, но непутевым парнем взяла опекунство режиссёр Светлана Стасенко. Василий прославился после ролей в драме «Сволочи» и сериалах «Громовы» и «Ранетки». Лыкшин успел жениться и стать отцом девочки Киры. А в ночь на 18 октября 2009 года актер скончался от сердечного приступа.

Игорь Петренко

40 лет

Актер: «Спящие», «Водитель для Веры», «Тарас Бульба»

В детстве будущий актер был дворовым хулиганом и однажды зашел слишком далеко. В 1992 году несовершеннолетнего Петренко арестовали за участие в убийстве. Один из его приятелей задолжал крупную сумму и решил расправиться с «кредитором», позвав на помощь друзей. Молодой человек был застрелен, а в его квартире сымитировали ограбление. В 1997 году суд приговорил Петренко к 8 годам условно. На приговор повлиял юный возраст обвиняемого, положительные отзывы о нем из Щепкинского театрального училища, где уже учился Петренко, а также то, что молодой артист не был убийцей.

Сергей Шевкуненко

1959−1995

Актер: Митя Поляков из «Кортика»

Отец Сергея Шевкуненко был директором Второго творческого объединения «Мосфильм», а мама — помощником режиссера. Когда мальчику исполнилось четыре года, отец умер от рака. Мама осталась одна с двумя детьми. Она много работала, и Сергей с ранних лет был предоставлен самому себе. Он начал попадать в криминальные истории. А вот в кино его совсем не тянуло. Все решил случай: однажды Сергей пришел к матери на работу и приглянулся одному из режиссеров. Вскоре Сергей получил роль героического пионера Мити Полякова в трилогии «Кортик». Однако в жизни он все-таки предпочел мир криминала. В 13 лет Шевкуненко состоял на учете в детской комнате милиции и имел серьезные проблемы с алкоголем, а в 16 лет получил свой первый срок — за избиение из хулиганских побуждений. После этого Сергей вновь и вновь попадал за решетку за кражи. К 30 годам Шевкуненко, получивший клички Шеф и Артист, стал авторитетом и возглавлял Мосфильмовскую ОПГ. Сергей погиб в 35 лет. Киллер ворвался в их с матерью квартиру и расстрелял обоих. Преступление осталось нераскрытым.

Эдуард Изотов

1936−2003

Актер: «Морозко», «Огонь, вода и… медные трубы»

Актерскую карьеру Изотова прервала трагическая случайность: в 1983 году артист с женой были задержаны при обмене валюты — в советское время это считалось уголовным преступлением. Оба супруга получили по три года тюрьмы, что сказалось и на психике, и на физическом состоянии Изотова. После освобождения в течение нескольких лет актер перенес пять инсультов, после чего стал забывать текст и не мог продолжать работу в театре. После вынужденного выхода на пенсию состояние Изотова резко ухудшилось. В последние годы жизни он перенес несколько операций, с трудом передвигался и разговаривал, порой не узнавал близких.

Владимир Долинский

73 года

Актер: «Кабачок „13 стульев“», «Дружная семейка», «Моя прекрасная няня»

Еще один известный артист, осужденный за «валютные махинации». За незаконный обмен долларов на рубли Долинский провел в тюрьме почти 5 лет (год в изоляторе и 4 года срока). В 1977 году Долинский освободился и вернулся к работе в театре.

Юрий Айзеншпис

1945−2005

Музыкальный продюсер: «Кино», Влад Сташевский, «Динамит», Дима Билан

Знаменитый продюсер в общей сложности провел за решеткой 17 лет. Первый срок 24-летний выпускник Московского экономико-статистического института получил за хранение валюты и контрабанду. В 1970 году молодого инженера осудили на 10 лет. Айзеншпис отсидел 7 лет, освободился по УДО и почти сразу был осужден повторно за новую махинацию с поддельными долларами. Правда, второй срок Айзеншписа был больше похож на отдых в своеобразном санатории. В мордовской колонии продюсер руководил сборочным цехом из 300 человек, зарабатывал неплохие деньги и владел собственным кабинетом.

Айзеншпису светил и третий срок — за «фарцовку» импортной одеждой. Юрий провел полтора года в следственном изоляторе в ожидании суда, но в стране уже кипела перестройка, и на «уголовника» махнули рукой.

Освободившись, Айзеншпис начал работать с группами «Кино», «Технология», «Моральный кодекс», Линдой и Владом Сташевским, позже — с Катей Лель и Димой Биланом. Связи в криминальном мире здорово помогали продюсеру в музыкальном бизнесе.

Юрий Айзеншпис умер в 60 лет от инфаркта миокарда.

Савелий Крамаров

1934−1995

Актер: «Джентльмены удачи», «Большая перемена», «Иван Васильевич меняет профессию»

В юности у будущего актера было хобби — собирать старинные иконы. Правда, свою коллекцию Крамаров пополнял полузаконным способом. Вместе с другом он ездил по городкам Золотого кольца и выменивал иконы за бесценок. Со временем дома у актера образовалась внушительная коллекция антиквариата, которую он по частям начал продавать за границу.

Крамаров хотел, скорее, просто избавиться от икон, чем заработать. С годами он начал интересоваться своими корнями: увлекся иудаизмом, стал посещать синагогу, заниматься йогой. Православные иконы не вписывались в новый образ жизни актера, но желание «сбыть» свою коллекцию чуть не стоило Крамарову свободы.

Актера и его напарника арестовали и продержали в КПЗ несколько суток. Связи помогли контрабандистам выйти на свободу.

Позже Крамаров эмигрировал в США, где начинал карьеру «с нуля». Через несколько лет после переезда у Савелия обнаружили карциному прямой кишки. Актер «сгорел» за считанные недели.

Георгий Юматов

1926−1997

Актер: «Не забудь… станция Луговая», «Офицеры», «Петровка, 38»

Весной 1994 года нетрезвый актер застрелил из охотничьего ружья дворника, который помогал ему похоронить собаку. Между мужчинами возник спор: дворник считал, что лучше бы войну выиграли немцы. Фронтовик Юматов, герой фильмов о войне и победе, посчитал это личным оскорблением.

Благодаря известному адвокату Борису Кузнецову актер избежал обвинения в умышленном убийстве. Юматов был выпущен под подписку о невыезде, а после попал под амнистию как ветеран.

После выхода из «Матросской тишины» Юматов бросил пить, начал ходить в церковь, но на съемки его все равно перестали приглашать — боялись вспышек гнева и неадекватного поведения.

Через 2 года после суда, в 1997 году Георгий Юматов умер от разрыва брюшной аорты.

Арчил Гомиашвили

1926- 2005

Актер: «12 стульев»

В юности Арчил не раз попадал в тюрьму за хулиганство, драки и воровство. Но первая статья 17-летнего Гомиашвили была политической. «Улица, на которой я рос в Тбилиси, была хулиганской. Молодежь, студенты хороводили, — рассказывал актер в интервью. — Журналы неофициальные издавали, и я тоже участвовал. Дали мне десятку… Отсидел четыре года, из лагеря меня увезли на строительство Волго-Донского канала. Но после того, как написал письмо министру МВД СССР Круглову, за неимением состава преступления меня освободили».

Потом начались потасовки, воровство, новые приводы и сроки — всего актер сидел 4 раза. В 1943 году Гомиашвили поступил на службу в Тбилисский театр русской драмы им. Грибоедова, с которым связано самое крупное дело артиста. Однажды ночью с подельником Гомиашвили срезал кожу с кресел в зрительном зале и продал ее сапожнику. За это молодой актер провел 2 года в исправительном лагере под Тбилиси.

Освободившись, Гомиашвили уехал в Москву и поступил в Школу-студию МХАТ, откуда его отчислили — за драку. Студенту грозил очередной суд, и Гомиашвили на время вернулся в Грузию.