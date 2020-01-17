Тайна 25-го кадра: на психику человека он никак не действует!

Итак, раскроем все карты. Никакой 25-й кадр на психику человека не действует. И 26-й. И 345-й тоже. Все это не более, чем расхожий миф и вот научное тому обоснование.

Так называемый «эффект 25-го» кадра придумал в 1975 году американский психолог Джеймс Вайкери. Однако, многочисленные исследования показали полную несостоятельность предположения зомбирующего воздействия 25-го кадра на человека.

Дело в том, что при частоте ниже 75 кадров в секунду клетки-фоторецепторы, расположенные на сетчатке глаза, передают изображение мигающим. Всю остальную работу по сведению отдельных кадров в непрерывную картинку делает мозг.

Вставлять особый, «зомбирующий» кадр в череде прочих картинок не имеет никакого смысла. Мозг не подчинится указанной команде, а просто отметит очередную картинку.