«Лента» стала местом рождения человека

Жительница Санкт-Петербурга родила мальчика в гипермаркете «Лента» на Таллинском шоссе, сообщает «Пятый канал» со ссылкой на представительницу пресс-службы торговой сети Марию Филиппову.

«Покупательница начала рожать в прикассовой зоне гипермаркета. Услышав крики, наши сотрудники сразу же вызвали скорую помощь», — поведала Филиппова. По ее словам, до приезда врачей женщине создали комфортные условия для родов.

Она добавила, что мальчик появился на свет здоровым, их с матерью увезли в больницу в удовлетворительном состоянии.

По данным портала Piter.TV, для женщины это были уже вторые роды. Новорожденного назвали Макаром.

Ранее в сентябре пассажирка метро Санкт-Петербурга родила на станции «Технологический институт». Роды помогли принять сотрудники подземки. Состояние матери и новорожденного врачи оценили как хорошее. В пресс-службе метрополитена отметили, что ребенок стал «первым метромалышом за более чем полувековую историю подземки».

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