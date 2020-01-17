Славгородцы просят губернатора проконтролировать уборку заснеженных улиц городскими властями

Жители города Славгорода организовали сбор подписей под петицией, в которой они требуют от местных властей немедленно взяться за уборку снега с городских улиц, которые, по их мнению, находятся в ненадлежащем состоянии. Также они просят губернатора Алтайского края Виктора Томенко проконтролировать работу чиновников, которые довели дороги и тротуары в муниципалитете до такого состояния. Свою петицию горожане опубликовали на сайте Сhange.org.

По словам авторов, состояние дорог в Славгороде далеко от идеала. Главные городские улицы – Ленина, Суворова, Титова, Урицкого – покрыты слоем снега, в котором автомобили прокатали глубокую колею. Такой дефект в соответствии с законодательством должен был быть устранен в течение двух дней, однако славгородцы утверждают, что ездят по таким дорогам всю зиму.

Из-за неудовлетворительной уборки городских улиц от снега и льда, как считают горожане, 14 января произошла авария, в результате которой автомобиль влетел в крыльцо местного кафе. «На улицах Жукова, Героев Советского Союза и других пешеходы вынуждены двигаться прямо по проезжей части из-за нерасчищенных тротуаров. Пешеходные переходы возле школ, детских садов и супермаркетов не расчищаются от снега. Затруднены подъезды к детским садам. На улицах вдоль обочин проезжих частей сейчас имеются высокие снежные валы, которые находятся там постоянно», — пишут авторы петиции.

В связи с этим горожане требуют от городской администрации и прокуратуры проверить состояние всех дорог Славгорода и принять все необходимые меры для устранения нарушений. В случае, если муниципальной техники окажется недостаточно, чиновники, по мнению славгородцев, вполне могут арендовать ее у частных организаций. Кроме того, они просят Виктора Томенко проконтролировать, как именно чиновники будут решать дорожные проблемы города. Петиция была опубликована два дня назад, на момент подготовки материала ее подписали 140 человек.

Отметим, что 22 января губернатор Алтайского края Виктор Томенко проведет первое в 2020 году заседание правительства региона, одной из важных тем которого станет ситуация с очисткой улиц от снега в трех крупнейших городах региона — Барнауле, Бийске и Рубцовске. 13 января глава региона высказал свое недовольство сложившимся положением дел и намерен выслушать объяснения градоначальников. Нельзя исключать, что на заседание могут пригласить и глав других городов.