17 января 2020 года отмечается праздник Зосима-пчельник

Вообще-то день святого Зосимы Соловецкого, основателя Соловецкого монастыря, в календаре выпадает на 30 апреля, но 17 января — день его именин, поэтому и отмечают в эту дату день Зосимы-пчельника, считавшегося покровителем пчеловодов и бортников, которому молились усердно те, кто хотел добыть побольше отборного меда.

Даже снег кругом в этот день, если его было в избытке, говорил о медовом годе. И, разумеется, на столе должны были присутствовать кушанья, приготовленные с медом, к примеру, медовые пряники, и сам мед в чистом виде и в сотах.

В этот день не за горами был и конец Святок, так что стоило особо опасаться нечистой силы. И, чтобы их не застали врасплох, крестьяне начинали первыми гнать ее прочь. Собиралась целая процессия из мужиков да баб, обряженных в вывернутые тулупы, каждый из которых был вооружен кочергой.

Возглавляющий шествие нес горящую на палке ветошь. Обходя дворы, процессия призывала нечистую силу выходить, а потом выбрав одного из своих, из мужиков, и наградив его ролью черта, лупили основательно, но шутейно. Завершало обряд разведение костра, который был призван не только сжечь все зло, но и наградить здоровьем и счастьем молодежь, устраивавшую через него прыжки.

В ночь девушки, глядя на звезды, могли узнать свое будущее. Святочные гадания на милого были правдивы, если Большая Медведица виделась справа, но девице суждено было еще целый год ждать суженого, если прямо перед ней оказывался Млечный путь.Погодные гадания в этот день обещали половодье, если на чистом небе была полная луна, а если к этому прибавлялся еще и морозец, значит, скорого тепла можно было не ждать.