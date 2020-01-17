Истории, как люди встречались с потусторонними силами в реальной жизни

Share Tweet Share Share Email CommentsДля некоторых паранормальные явления — это просто байка, для других же призраки, демоны, домовые, бесы и так далее — это вполне себе реальные явления, которые присутствуют в жизни человека. Все люди разные, и, как известно, мнения тоже.

Истории людей, которые мы сейчас вам расскажем, весьма интересные, а временами даже пугающие. Итак, представляем вам подборку разных историй людей, которые утверждают, что у них был контакт с потусторонней силой.

«Дым заполонил всю комнату»

«Я и мой приятель играли в SNES в моей комнате (да, я такой старый!), когда внезапно комнату заполонил густой и едкий сигаретный дым. Запах никотина был настолько сильным, что нам пришлось открывать окна, чтобы он хоть как-то выветрился из комнаты. Я был весьма удивлен в принципе его появлением, потому что никто из моей семьи не курит, а соседские дома так близко не примыкают. Сигаретный дым стоял завесой в комнате примерно двадцать минут, а потом резко исчез в принципе, как и появился. Чуть позже этим же днем я узнал, что мама решила связаться с помощью одной местной колдуньи со своим отцом Оуи, который умер год назад от рака легких. По рассказам мамы, ее отец курил по 60 сигарет в день. В тот день она так и не смогла связаться с ним, как она считает, а вот я думаю совершенно иначе». Поделился с нами своей историей человек под ником caddy1984.

«Непонятные всхлипы внутри пустого дома»

«На тот момент я жил в доме своей девушки. Однажды я решил вздремнуть не в спальне, а в гостиной. Там было весьма уютно и тепло. Но в какой-то момент меня разбудил непонятный шум, а точнее это был плач и всхлипывания. Поначалу я не понял, что на самом деле происходит, но когда окончательно пришел в себя ото сна, то осознал, что плачет моя девушка. Я встал с дивана, чтобы узнать, что не так, и решил, что звук идет с лестницы, которая ведет в подвальное помещение. Спустя мгновенье, я уже стоял перед лестницей. Свет в подвале почему-то перестал включаться, поэтому спускаться я не рискнул, так как была кромешная тьма. Тем временем всхлипы и плач становились все громче и громче. Спустя какое-то время, до меня дошло, что когда я ложился спать, то видел, как моя возлюбленная собирается в магазин, и тот, кто (или что) сейчас ревет у меня в подвале, явно не она. Выбежав на улицу, я увидел, что машины моей девушки еще нет, а это значит, что она не вернулась еще с продуктового магазина. Вернувшись к подвалу, я спросил в пустоту: «Кто там?», и всхлипы резко прекратились. Когда я все-таки набрался смелости и нашел в доме фонарь, чтобы проверить подвальное помещение, внутри него ничего и никого не было» — xenmaster4.

«Водитель задавил группу людей на остановке, и я мог бы вообще не родиться»

«Данный случай произошел с моей мамой в далекой молодости, но, несмотря на это, он также затронул и меня. Однажды, когда она была маленькой, то отправилась вместе со своей младшей сестрой на прогулку. Чтобы добраться домой, ей необходимо было сесть на автобус и проехать пару остановок. В какой-то момент моей маме очень сильно захотелось конфет. Скажу честно, по характеру она у меня далеко не сахар, но в тот момент, исходя из ее рассказа, я понял, что что-то как будто ею руководило. Схватив свою маленькую сестричку за руку, она побежала в ближайший магазин, чтобы купить конфет. К тому времени, как они вышли из магазина, водитель автобуса, на котором мама и ее сестра должны были добраться домой, потерял управление и задавил кучу людей. Наверное, их спас Ангел-Хранитель» — ConstantCorona.

«Кто-то сорвал мою цепочку с шеи, когда я был дома один»

«Это случилось примерно в десять часов вечера, 10 ноября 2017 года. Я как обычно пришел с работы поздно. Кроме кота в моей квартире никого не было. Поужинав, а потом посмотрев телевизор, я пошел в свою спальню. Учитывая то, что этот большой котяра любит дебоширить в моей спальне, на ночь я закрываю дверь. Как только я сел на кровать, то сразу же почувствовал нечто странное, а точнее холод в районе спины, шеи и затылка, как будто моя спина соприкоснулась с холодной стенкой. Мне стало не по себе. В считаные секунды с моей шеи слетела цепочка, при этом она не просто открылась и упала на пол, а была сорвана, так что на моей шее остались царапины. В ужасе я вскрикнул и выбежал из комнаты. Когда я зашел в ванну, чтобы промыть рану на шее, то ко мне пришло осознание, что все это не просто так. Вернувшись в спальню, я увидел, что цепочка была разорвана на четыре части». Этой историей поделился с нами пользователь под ником Dykesaurus_Wreks.